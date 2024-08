Duże nadzieje z targami wiąże też studio 7Levels. – Jesteśmy coraz bliżej zakończenia prac nad naszą najnowszą i największą produkcją, tworzoną przy współpracy ze studiem filmowym Legendary. Liczymy na wiele udanych spotkań zarówno z prasą, jak i z potencjalnymi partnerami – mówi Krzysztof Król, wiceprezes 7Levels.

Wtóruje mu Piotr Gamracy, szef bydgoskiego studia Vivid Games. Jego zdaniem każda firma z branży gier powinna być obecna na Gamescomie. – To niepowtarzalna okazja do bezpośrednich spotkań z czołowymi wydawcami, producentami i partnerami, a także do poznania najnowszych trendów i innowacji. Naszym priorytetem jest prezentacja „Real Boxing 3” przed potencjalnymi partnerami biznesowymi, z którymi prowadzimy zaawansowane rozmowy – mówi szef Vividu.

Do Kolonii wybierają się też m.in. Cherrypick Games, Gaming Factory, Gamivo, Render Cube, Play of Battle oraz Spectral Games. – Na targi jedziemy z „Japanese Drift Master”, czyli naszym największym tytułem. Chcemy maksymalnie zaangażować graczy, mogą spodziewać się przejazdów na czas i konkursów z nagrodami – zapowiada Mateusz Adamkiewicz, prezes Gaming Factory.

Z kolei Render Cube pojawi się na polskim stoisku gamingowym. – Nasz wydawca, Toplitz Productions, będzie w sektorze biznesowym, w którym my też będziemy się pojawiać, aby porozmawiać z partnerami oraz z innymi zainteresowanymi – informuje Kamil Judasz, menedżer ds. marketingu w Render Cube.

Niezastąpione interakcje

Wielu graczy czeka na Gamescom ze względu na zapowiedzi nowych tytułów, choć te można śledzić przecież bez ruszania się z fotela. – Jeśli jednak ktoś chce spotkać miłośników gier, szczerze porozmawiać o tym, co myślą, i poczuć wyjątkową atmosferę, to nic nie zastąpi wyjazdu do Kolonii. Zawsze przywożę z Gamescomu szereg cennych kontaktów, które przeradzają się w relacje biznesowe lub koleżeńskie. Jestem przekonany, że tym razem będzie podobnie – mówi Aleksander Rosenke zajmujący się w Gamivo partnerstwami strategicznymi.

Wtóruje mu Ari Sapriel, dyrektor marketingu studia People Can Fly. – Choć wydarzenia cyfrowe cieszą się coraz większą popularnością i oferują szansę na większy globalny zasięg, to wydarzenia „fizyczne”, takie jak Gamescom, niosą wyjątkową wartość – mówi. Wskazuje że targi są wyjątkową okazją dla twórców gier, żeby mogli zobaczyć na żywo emocjonalne reakcje graczy. – Zwrot z inwestycji w przypadku tych emocjonalnych doświadczeń może być trudny do zmierzenia, ale wartości, takie jak lojalność graczy, które są budowane dzięki interakcjom, są bezcenne – dodaje przedstawiciel PCF.