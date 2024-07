Czytaj więcej Handel Kreml walczy z pijaństwem. Rosjanie na alkoholu nie oszczędzają W rosyjskiej Dumie przepadł projekt ustawy o sprzedaży alkoholu w kraju wyłącznie w sklepach monopolowych. W Rosji, którego obywatele wypijają rocznie ocean alkoholu, połowa osad i miasteczek jest pozbawiona w ogóle legalnych punktów sprzedaży alkoholu. Tam króluje samogon lub alkohol z nielegalnych gorzelni kontrolowanych przez kaukaskie mafie.

„Ludzie odczuwają dyskomfort w związku z ciągłymi dyskusjami na temat deportacji Białorusinów, pozbawienia ich zezwoleń na pobyt i zrównywania Białorusinów z Rosjanami” – czytamy w badaniu, cytowanym przez Deutsche Welle. „To skłania mnie do zastanowienia się nad zmianą kraju”. „Nie chcę być postrzegany jako problem” – pisali o swoich decyzjach przenosin z Litwy do Polski białoruscy emigranci. Do tego ważną rolę odgrywa język. Litewski jest dla Białorusinów naprawdę obcy, w odróżnieniu od polskiego.

Litwa sprawdza Białorusinów

Według Departamentu Migracji Litwy w ciągu ostatniego roku przyrost liczby Białorusinów na Litwie zmniejszył się 26 razy. Jeśli w pierwszej połowie 2023 r. przybyło 9543 osób, to w pierwszym półroczu 2024 r. – już tylko 368. Jednocześnie Białorusini nadal pozostają drugą co do wielkości diasporą na Litwie – liczy ona 62 535 osób, z czego 4,5 tys. pracuje w branży IT i finansach. Na pierwszym miejscu pozostają Ukraińcy (76 tys.), na trzecim – Rosjanie (15 tys.).

Aleksander pracuje w firmie informatycznej. W 2021 r. przeprowadził się z żoną na Litwę. „Problemy zaczęły się w 2022 r., kiedy zaczęto utożsamiać Białorusinów z Rosjanami i zaostrzono warunki wydawania pozwolenia na pobyt. Taka wiadomość szybko się rozchodzi, w naszej firmie była osoba, której cofnięto zezwolenie – dowiedzieli się, że jakieś dziesięć lat temu ten człowiek pracował w organach ścigania” – opowiada.

Andriej pracuje również w IT, od 2022 roku mieszka na Litwie, ale w najbliższej przyszłości planuje przenieść się z rodziną do Niemiec. „Na Litwie szybko się zaadaptowaliśmy, ale szansa na uzyskanie obywatelstwa tutaj nie jest nawet zerowa, ale ujemna – taki jest teraz stosunek do Białorusinów” – mówi. „Płacę podatki, przestrzegam wszystkich przepisów i nie chcę, żeby uważano mnie za problem. To właśnie dzieje się teraz z Białorusinami na Litwie.”

Litwa nie rekompensuje utraty rosyjskich klientów

Białoruskie firmy informatyczne przodują na liście największych podatników na Litwie w sektorze informacyjno-komunikacyjnym. Tym samym w pierwszym kwartale 2024 roku pierwsze miejsce zajął EPAM, wpłacając do litewskiego budżetu 4,3 mln euro, drugie miejsce zajął Wargaming – prawie 3 miliony euro.