Analiza została opublikowana w czasopiśmie medycznym JAMA Internal Medicine – informuje CNN. Przeanalizowano w niej dokumentację medyczną i inne dane, aby ocenić tempo i procent utraty wagi u osób z nadwagą i otyłością przyjmujących tirzepatid — składnik aktywny w Mounjaro i Zepbound firmy Lilly — oraz semaglutyd — główny składnik Wegovy i Ozempic.

Reklama

Czytaj więcej Biznes Ozempic ma być tańszy. Joe Biden chce zmusić koncerny do obniżek cen Prezydent USA Joe Biden i senator Bernie Sanders wezwali koncerny Novo Nordisk i Eli Lilly do obniżenia cen swoich leków na odchudzanie i cukrzycę. Apel ukazał się w ogólnokrajowym dzienniku „USA Today”.

W związku z brakiem bezpośrednich, randomizowanych badań kontrolowanych porównujących oba leki, badacze wykorzystali dokumentację medyczną i dane dotyczące wydawania leków w aptekach do analizy trajektorii utraty wagi u 9193 pacjentów przyjmujących Mounjaro i takiej samej liczby ściśle dopasowanych pacjentów przyjmujących Ozempic.

Średnia waga uczestnika wynosiła 110 kg, a około połowa miała cukrzycę typu 2. Po uwzględnieniu indywidualnych czynników ryzyka, pacjenci przyjmujący Mounjaro mieli o 76 proc. większe prawdopodobieństwo utraty co najmniej 5 proc. masy ciała, ponad dwukrotnie większe prawdopodobieństwo utraty co najmniej 10 proc. i ponad trzykrotnie większe prawdopodobieństwo utraty co najmniej 15 proc. w porównaniu z pacjentami przyjmującymi Ozempic, jak wynika z raportu.