Wsłuchiwanie się w głos użytkowników daje niezwykle ważny insight konsumencki. Jego analiza pozwala zrozumieć nie tylko to, czego chcą, ale również, co czują użytkownicy danej usługi. A przecież prawdziwa więź między marką a klientami zbudowana jest nie tylko na zaufaniu, ale też na pozytywnych emocjach. Czy zatem istnieje recepta na relację pełną pozytywnych doświadczeń między użytkownikiem a brandem? T-Mobile Polska zna odpowiedź na to pytanie: operator nieustannie chce być bliżej swoich klientów i lepiej zrozumieć ich oczekiwania. Firma uważnie wsłuchuje się w głos konsumentów i działa tak, aby doświadczali oni tylko najlepszych emocji, byli usatysfakcjonowani z usług, z których korzystają i poczuli się jak prawdziwy VIP w magentowym świecie.

Gwarancja satysfakcji z sieci to podstawa

Jak wynika z badania „Preferencje zakupowe Polaków” (2023), przeprowadzonego przez SW Research, dla aż 57,6% respondentów, jakość produktu nadal jest ważniejsza niż cena. Element jakości jest też z pewnością kluczowy przy wyborze usług telekomunikacyjnych. By być w kontakcie z bliskimi, zawsze gdy jest taka potrzeba, czy też realizować to, co dla nas – klientów – jest naprawdę ważne zarówno pod kątem zawodowym, jak i prywatnym, potrzebna jest dobra sieć. Doskonale wie o tym firma T-Mobile, dla której najwyższa jakość sieci, a tym samym oferowanych usług, to priorytet. Czy rzeczywiście magentowa sieć jest godna polecenia? Teraz każdy może się o tym przekonać bez obawy o poniesione koszty. Podpisując umowę w T-Mobile klienci przez 30 dni mogą testować usługi magentowego operatora bez zobowiązań i sprawdzić, czy są z nich zadowoleni. Jeśli nie, mogą odstąpić od umowy, a wszystkie koszty zostaną im zwrócone. Co więcej, osoby, które zechcą przenieść swój numer komórkowy do T-Mobile mogą zawrzeć z operatorem umowę na przeniesienie tego numeru nawet 12 miesięcy przed wygaśnięciem umowy z ich obecnym operatorem, nie ponosząc przez ten czas opłaty za abonament w magentowej sieci. Takiej oferty na rynku nie ma żaden inny operator!

Obniżamy ceny usług roamingowych na świecie w strefach 1B i 2

Najlepsze doświadczenia nie mają granic. Polacy są świadomymi konsumentami – przywołane wcześniej badanie podaje, że aż 86% respondentów deklaruje ostrożniejsze wydawanie pieniędzy. Przed nami sezon wakacyjny, który z pewnością dla wielu wiąże się z większymi wydatkami. By podczas dalszych i bliższych podróży łączyć klientów z tym, co najlepsze, T-Mobile obniżył w czerwcu ceny usług roamingowych w strefach 1B i 2. Tym samym klienci magentowego operatora mają swobodę i bezpieczeństwo korzystania z usług za granicą: tańsze połączenia, SMS-y, MMS-y i przede wszystkim internet: 1 GB za 49 zł. Do tego pełna kontrola bieżących kosztów w aplikacjach. Z takim roamingiem w T-Mobile nie musisz już wyłączać telefonu podróżując po świecie. Możesz działać tak, jak lubisz i dzielić się tym, co ważne z bliskimi.

Pomagamy oswoić technologie, by żyć #BARDZIEJ

Nowe technologie coraz mocniej przenikają do naszej codzienności i stają się swoistym stylem życia. T-Mobile, jako lider nowoczesnych rozwiązań, zachęca więc każdego, aby odkrył swój sposób na przyjaźń z technologiami. Aby to ułatwić, stworzył unikatowe na mapie Polski miejsce, jakim jest T-Mobile Magenta Experience Center (zlokalizowane w galerii Westfield Mokotów w Warszawie). Tutaj każdy, bez względu na wiek, płeć, czy kompetencje cyfrowe, znajdzie swoje miejsce i będzie mógł być #BLIŻEJ świata T-Mobile. To przestrzeń przygotowana według najwyższych standardów, wypełniona po brzegi nowoczesnymi sprzętami, w której specjalnie wyszkoleni konsultanci i konsultantki wprowadzą każdego do świata Magenty. MEC nie jest zwykłym, brandowym salonem. To kipiące energią miejsce spotkań, w którym operator chce nie tylko dawać klientom najlepsze doświadczenia i prezentować im najnowsze technologie, ale także czerpać z ich opinii i uczyć się od nich, by wdrażać jeszcze lepsze usługi i oferty. A jakie technologie tutaj czekają? Każdy może odwiedzić MEC, spędzić tutaj tyle czasu ile chce i sprawdzić dostępne rozwiązania, m.in. jak działa AI oraz AR, jak wygląda największy phone wall w Polsce oraz czym wyróżnia się tablet 3D. To jeszcze nie wszystko – w strefie Magenta DOM, oprócz typowo domowych sprzętów, takich jak telewizory, dekodery czy routery 5G, można poczuć się jak w centrum rozrywki, testując rozwiązania VR. Znajdzie się też coś dla fanów gamingu, bowiem w strefie z konsolami każdy może przenieść się do świata najlepszych gier i doświadczyć emocji na najwyższym poziomie, sprawdzając swoje umiejętności z padem w ręku. Tylko tutaj można znaleźć stanowisko z dronami, drukarkę 3D, drukarkę do folii ochronnych na sprzęt czy gogle AR. Wszystko zostało stworzone po to, aby klienci mogli #BARDZIEJ doświadczać magentowego świata.

Jesteś z T-Mobile? Doceniamy to i rozwijamy przed Tobą magentowy dywan ofert i korzyści!

Budowanie dobrych skojarzeń i dawanie wyjątkowych doświadczeń pomaga firmom tworzyć z klientami relację opartą na zaufaniu oraz zaangażowaniu. Pozytywne emocje tworzą naturalne, pozytywne połączenia między użytkownikami a marką. Ale konsumenci chcą i lubią być dodatkowo docenieni za to, że są lojalnymi użytkownikami, w czym pomagają angażujące klientów programy, takie jak Magenta Moments, dostępny w aplikacji „Mój T-Mobile”. Poprzez ten program operator daje swoim klientom naprawdę wyjątkowe doznania i najlepsze doświadczenia – na wyciągnięcie ręki (bo w aplikacji) mają oni unikatowe oferty, rabaty, akcje specjalne. Mogą poczuć się jak prawdziwy VIP w magentowym świecie, bowiem jako pierwsi dowiadują się o wyjątkowych konkursach czy wydarzeniach, na które jeszcze mogą zdobyć bezpłatne wejściówki. Dzięki licznym partnerom T-Mobile jest w stanie zapewniać swoim klientom regularnie liczne atrakcje, które wywołują pozytywne emocje. I tak to koło się zamyka.

Można by powiedzieć, że potrzeba jest matką ofert. Jednakże w świecie przepełnionym różnorodnymi usługami i produktami, które starają się jak najlepiej trafić w gusta klientów, warto, aby marki pamiętały o tym, że bycie bliżej klientów to nie tylko ciągle udoskonalanie swojego portfolio. To przede wszystkim zrozumienie tego, co jest ważne dla użytkowników i zbudowanie z nimi silnej, opartej na zaufaniu, relacji – a przynajmniej takie zalecenia są na recepcie od T-Mobile. Bez tego nawet najbardziej atrakcyjna (z marketingowego punktu widzenia) oferta nie zyska aprobaty i nie wyczaruje szczęśliwego klienta.

Materiał Promocyjny