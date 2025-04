Produkcja energii w zgodzie z otoczeniem

Enea Elektrownia Połaniec to zakład przemysłowy, który potrafi ograniczać swój wpływ na środowisko, zachowując wysoką efektywność operacyjną. Instalacje elektrowni obejmują m.in. jeden z największych na świecie bloków opalanych biomasą o mocy 225 MW. Zastosowanie biomasy głównie z pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa oraz pozostałości z przetwórstwa drewna pozwala ograniczyć emisję CO2 o ponad milion ton rocznie.

Elektrownia pracuje w otwartym układzie chłodzenia wodą pobieraną z Wisły, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego. Po spełnieniu swojej funkcji chłodniczej woda wraca do rzeki, wzbogacona tlenem, bez zmiany parametrów chemicznych. Zgodnie z opinią Instytutu Energetyki ten proces sprzyja naturalnemu samooczyszczaniu rzeki. Każdego roku elektrownia odzyskuje i zagospodarowuje około 200 ton zanieczyszczeń wyłowionych z wody.

W ramach zaawansowanego monitoringu środowiskowego prowadzony jest również ciągły pomiar jakości powietrza w Połańcu – nowoczesna stacja automatycznie rejestruje stężenia zanieczyszczeń, a wyniki dostępne są w czasie rzeczywistym.

Spółka prowadzi też działania w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, wykorzystując uboczne produkty spalania, takie jak gips syntetyczny czy popioły lotne, oraz nadając im status produktu i znajdując zastosowanie w przemyśle budowlanym.

To odpowiedzialne podejście do środowiska naturalnego znajduje swoje dopełnienie także poza terenem elektrowni – w realnym zaangażowaniu pracowników w inicjatywy na rzecz otoczenia, w tym m.in. w akcje porządkowania lokalnych rzek.

Akcja sprzątania brzegów Wisły

Sprzątanie rzek przez wolontariuszy

Akcja sprzątania „Zrozumieć wodę”, zorganizowana 18 marca tego roku wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim, zgromadziła blisko 90 uczestników – w tym wolontariuszy Enei, uczniów lokalnych szkół oraz przedstawicieli administracji wodnej. To część szerszego programu działań, w ramach którego Enea od lat angażuje się w oczyszczanie brzegów lokalnych rzek – Wisły i Czarnej. W sumie zebrano już ponad 27 tys. litrów odpadów – to efekt kilkuletnich działań wolontariuszy Enei na rzecz czystości lokalnych rzek. Integralną częścią tych akcji jest także edukacja – uczestnicy wydarzenia biorą udział w warsztatach, podczas których uczą się, jak działalność człowieka wpływa na stan wód oraz w jaki sposób można go monitorować i ograniczać. Eksperci omawiają znaczenie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi oraz przeprowadzają pomiary jakości wody, analizując jej czystość i stopień natlenienia.

Elektrownia w Połańcu utrzymuje parametry środowiskowe wymagane przepisami, co dokumentują regularne analizy i monitoring.

Zarybianie Wisły

Działania Enei w tym zakresie mają charakter systemowy. Spółka nie tylko regularnie monitoruje jakość wody wykorzystywanej w procesie chłodzenia, ale od lat wspiera również odbudowę zasobów wodnych, współpracując z lokalnymi organizacjami i szkołami. Ważnym elementem tych działań są cykliczne akcje zarybiania Wisły – tegoroczna edycja będzie już piątą z kolei. Co roku do rzeki trafiają tysiące młodych ryb różnych gatunków, m.in. pstrągi, liny, sandacze, szczupaki, okonie, jazie, płocie i karpie. Łącznie do tej pory wpuszczono 2 tony narybku. Zarybianie nie tylko wspiera bioróżnorodność, ale realnie wpływa na poprawę jakości wód – ryby pełnią rolę naturalnych „filtrów”, ograniczając nadmierny rozwój roślinności i fitoplanktonu. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem szkół – uczestniczyło w niej już ponad 600 uczniów z regionu. Dla młodych uczestników to szansa na naukę poprzez praktykę i lepsze zrozumienie zależności zachodzących w środowisku wodnym.

Akcja sadzenia lasu

32 tys. posadzonych drzew

W tym roku odbyła się już piąta edycja akcji „Sadzimy kolejne pokolenie lasu”, zorganizowanej przez Eneę Elektrownię Połaniec we współpracy z Nadleśnictwem Staszów. Wolontariusze Enei posadzili 6 tys. młodych buków na terenie leśnictwa Szczeka w Rytwianach. W sumie, dzięki zaangażowaniu pracowników spółki, w ramach dotychczasowych edycji posadzono już 32 tys. drzew – głównie dębów i buków. Sadzonki pochodzą z zasobów Lasów Państwowych, które zgodnie ze swoją misją prowadzą odnowienia i zalesienia. Wspólna akcja z Eneą pozwala jednak włączyć w ten proces dodatkowe ręce do pracy, przyspieszyć realizację zadań i pokazać, że każdy – również spoza sektora leśnego – może mieć swój wkład w odbudowę terenów leśnych. Tego typu działania nie tylko wspierają konkretne cele środowiskowe, takie jak wiązanie dwutlenku węgla, poprawa retencji wody czy odbudowa różnorodności biologicznej, ale także mają wymiar społeczny. Dają przykład, że wolontariat pracowniczy może realnie wspierać instytucje publiczne i inspirować innych do aktywności na rzecz przyrody. Projekt, koordynowany przez Eneę Połaniec, wpisuje się w długofalowe podejście spółki do wspierania praktycznych działań środowiskowych realizowanych we współpracy z lokalnymi partnerami.

Inwestycja w świadome społeczeństwo

W sumie Enea Elektrownia Połaniec zrealizowała w ostatnich latach kilkadziesiąt inicjatyw poświęconych ochronie przyrody i wspieraniu zrównoważonego rozwoju. Od początku wdrażania projektów społecznej odpowiedzialności i inicjatyw prośrodowiskowych przeprowadzono ponad 50 warsztatów i wydarzeń edukacyjnych dla dzieci, z których każdego roku korzysta ponad tysiąc uczniów uczestniczących m.in. w programie „Oszczędzaj energię z Krzysiem Elektrykiem”. Spółka chętnie wspiera również lokalne inicjatywy, których celem jest budowanie społecznej świadomości w obszarach związanych z ochroną środowiska – przykładem jest zaangażowanie w projekt „Zdrowa woda dla każdego dziecka”, w ramach którego uruchomiono wodostacje w trzech placówkach oświatowych w Połańcu, eliminując konieczność korzystania z jednorazowego plastiku. Enea Połaniec od kilku lat wspólnie z Nadleśnictwem Staszów realizuje akcję „Pomóż zwierzakom przetrwać zimę”, w której udział wzięło już ponad 1500 dzieci z okolicznych miejscowości. Przedszkolaki i uczniowie uczą się, jak mądrze pomagać dzikim zwierzętom zimą, otrzymując karmniki i karmę dla ptaków. Spółka wspiera także projekty rozwijające wiedzę o bioróżnorodności – przykładem jest inicjatywa „Enea kwiaty dla pszczół”, w ramach której blisko pół tysiąca przedszkolaków sadziło miododajne rośliny i wieszało domki dla owadów zapylających. Natomiast w ramach projektu „Enea Energetyczna Szkoła” zmodernizowano oświetlenie w hali sportowej Zespołu Szkół w Połańcu oraz przeprowadzono warsztaty o efektywności energetycznej, w których uczestniczyło 400 uczniów.

Enea kwiaty dla pszczół

Wspólna odpowiedzialność

Działania realizowane przez Elektrownię Połaniec są częścią szerszych inicjatyw podejmowanych w Grupie Enea, której celem jest racjonalne i odpowiedzialne zarządzanie wpływem działalności energetycznej na otoczenie. Enea sukcesywnie zwiększa udział energii ze źródeł odnawialnych. Równolegle rozwijane są projekty ograniczające emisje oraz zużycie zasobów. Spółki należące do Grupy angażują się również w konkretne, mierzalne działania na rzecz ochrony przyrody – takie jak odnowienia lasów, poprawa retencji wodnej czy ochrona siedlisk ptaków. Enea Operator montuje platformy dla bocianów i rybołowów, wspiera monitoring ornitologiczny i inicjatywy edukacyjne. Enea Wytwarzanie w Kozienicach współpracuje z lokalnymi partnerami przy rewitalizacji terenów zielonych i tworzeniu ścieżek edukacyjnych. Inicjatywy są realizowane we współpracy z instytucjami publicznymi i lokalnymi społecznościami, a ich wspólnym mianownikiem jest praktyczne podejście, trwały efekt i realne zaangażowanie.

