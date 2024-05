Zacznijmy od otwartych sieci WiFi, dostępnych nieodpłatnie na lotniskach, dworcach, w pociągach, kawiarniach, restauracjach. Najczęściej są one słabo zabezpieczone i nasze dane są łatwo dostępne. Rozsądnie jest więc wyłączyć system, który automatycznie połączy nas z dowolną siecią. Korzystajmy z bezpłatnego internetu jedynie wówczas, gdy mamy do niego 100-procentowane zaufanie. Najlepiej jest łączyć się przez VPN, bo wtedy połączenie jest bezpieczniejsze.

Dobrze jest również wyłączyć WiFi, Bluetooth i AirDrop, jeśli z nich akurat nie korzystamy. Oszczędzimy w ten sposób baterię.

• Nigdy nie zostawiajmy sprzętu bez solidnej opieki

Gdy jesteśmy w kawiarni, zostawiamy laptop bądź telefon na stoliku, żeby odebrać zamówienie. To wielki błąd. I nigdy, przenigdy nie pakujmy laptopa czy telefonu do walizki, które nadajemy na bagaż. Nie mówiąc o tym, że zdarza się, że baterie wyciekną bądź wybuchną, to także nie mamy żadnej gwarancji, kto będzie miał dostęp do naszego bagażu, kiedy już stracimy go z oczu.

• Zadbajmy o login i hasła

Jeśli mamy laptop bądź telefon niezabezpieczony hasłem, to równie dobrze możemy zostawić drzwi ledwie przymknięte, wyjeżdżając z domu na wakacje. Hasła i loginy są obowiązkowe. A logowanie powinno być dwustopniowe.