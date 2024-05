Nagrody Polskiej Rady Biznesu wręczone!

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Reklama

Jak co roku, w kolejnej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu wzięły udział setki firm i organizacji z całej Polski. Wyboru dokonała Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Krzysztofa Kuliga, członka PRB i senior partnera w firmie Innova Capital. Jak powiedział podczas Gali, „wybór finalistów ma kilka etapów. W każdym z nich bierze udział ponad 20 różnie myślących osób. Mamy złożony zbiór kryteriów i trzymamy się zasad przyznawania punktów. Mogę śmiało powiedzieć, że finałowe trójki to najlepsi z najlepszych”. Dodał również, że tegoroczni nominowani to „marzyciele i rzemieślnicy w swoich branżach”.

Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu odbyła się 27 maja 2024 roku w warszawskim Ufficio Primo i była transmitowana na żywo w TVN24 BiS. Wszyscy laureaci w obecności niemal 500 znamienitych gości otrzymali pamiątkowe statuetki zaprojektowane przez Aleksandrę Wejchert. Przebieg nominacji monitorował partner merytoryczny konkursu – PwC Polska.

Oto sylwetki nagrodzonych:

Nagroda PRB pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu w kategorii WIZJA I INNOWACJE – za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej:

Radosław Kulesza – współzałożyciel i prezes szkoły Giganci Programowania, której misją jest rozwój kompetencji cyfrowych młodych ludzi, podnoszenie umiejętności programistycznych oraz pogłębianie wiedzy z zakresu nowych technologii. Szkoła dodatkowo skupia się na edukacji technicznej dziewczynek i działalności w mniejszych miejscowościach. Spółka jest liderem polskiego rynku, ale działa również w kilkunastu innych krajach na całym świecie, między innymi w Niemczech, Australii i Singapurze. W lekcjach Gigantów Programowania wzięło udział już ponad 100 tysięcy uczniów.