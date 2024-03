Do lekarza coraz częściej umawiamy się przez aplikację

Nie recepcja w oddziale, infolinia telefoniczna czy strona internetowa – pacjenci, jeśli mają możliwość, najczęściej umawiają się do lekarza przez aplikację mobilną – wynika z wewnętrznych danych sieci enel-med, do których dotarła „Rzeczpospolita”.

– Branża medyczna musi dostosowywać się do potrzeb i oczekiwań pacjentów, zapewniając im nie tylko wysokiej jakości opiekę lekarską i zdrowotną, ale również ich wygodną i nowoczesną formę. Obecnie centrum dowodzenia współczesnego klienta, zarówno nastolatka, jak i 40- czy 50-latka, jest smartfon. Zdalnie robimy zakupy, rezerwujemy bilety, zamawiamy jedzenie. I coraz częściej umawiamy się na wizytę do lekarza. Z naszej aplikacji korzysta już 380 tys. użytkowników i ta liczba cały czas rośnie. Rezerwacja wizyty czy jej odwołanie kilkoma kliknięciami, odebranie e-recepty lub wyników badań to tylko kilka opcji, z jakich można skorzystać w tym kanale. To zdecydowanie ułatwia nie tylko korzystanie z opieki zdrowotnej, ale też po prostu codzienne życie – komentuje Jacek Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED.

Zwraca uwagę, że od dłuższego czasu nad centralnym systemem umawiania wizyt lekarskich pracuje Narodowy Fundusz Zdrowia, a nowa szefowa resortu zdrowia zapowiedziała przeznaczenie na ten cel ponad 6 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy. – Pacjenci przyzwyczajeni do korzystania z aplikacji w ramach prywatnych usług medycznych z pewnością chętniej i z mniejszymi obawami podejdą do ogólnopolskiego rozwiązania – uważa Jacek Rozwadowski.

Pacjenci w Polsce mają kilka możliwości zarządzania swoim kalendarzem wizyt w zależności od swoich preferencji – od recepcji w oddziale, przez infolinię telefoniczną, po stronę internetową. Z danych sieci enel-med wynika, że najczęściej „sprawy zdrowotne” załatwiamy mobilnie. 43 proc. pacjentów w 2023 r. umówiło się na wizytę lekarską przy użyciu aplikacji. Dla porównania, w tym celu do recepcji oddziału udało się 26 proc. pacjentów, 19 proc. skorzystało z infolinii telefonicznej, a co dziesiąta osoba dokonała rezerwacji przez stronę internetową. Aplikacja jest również najchętniej wybieranym kanałem do odwołania lub zmiany terminu wizyty – w tym celu skorzystało z niej 37 proc. pacjentów sieci enel-med. Rezerwacja i anulowanie wizyty czy odebranie wyników badań to tylko niektóre z możliwości, jakie pacjenci mają w aplikacji medycznej.