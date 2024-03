Argentyna wspomaga emigrację Rosjan. Efekt turystyki ciążowej i działania mafii

Według danych Krajowej Dyrekcji Migracji (DNM) Argentyny od 1 stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r. do Argentyny przybyło łącznie 34,7 tys. Rosji, ustaliła gazeta RBK. Zezwolenie na pobyt stały otrzymało w tym czasie 5,1 tys. Rosjan. Najwięcej w IV kwartale, kiedy rosyjska wojna na Ukrainę przybrała na sile, a reżim ogłosił mobilizację. Dla porównania w 2020 r. do Argentyny wjechało 191 Rosji, w 2021 r. – 199.

Argentyński paszport oknem na świat Rosjan

Argentyna jest uważana w Rosji za jeden z najłatwiejszych kierunków migracyjnych ze względu na proste przepisy i procedury. Rosjanie mogą tam przebywać bez wizy do 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Turyści nie muszą opuszczać kraju, aby móc rozpocząć starania o zmianę statusu migracyjnego. Po złożeniu dokumentów osoba ubiegająca się o pobyt stały otrzymuje status tzw. precaria (hiszp. Residencia Precaria), czyli czasową zgodę na pobyt w Argentynie. Aktualizacja wymagana jest co dwa miesiące.

O obywatelstwo można starać się po dwóch latach pobytu w republice. I co najważniejsze dla rosyjskich emigrantów - matka dziecka urodzonego w Argentynie ma prawo do uproszczonej procedury uzyskania obywatelstwa: nie wymaga się tu dwóch lat zamieszkiwania.

A paszport argentyński otwiera przed Rosjanami świat. Mogą podróżować tam, gdzie granice zamknęła im wojna Kremla. Umożliwia podróżowanie bez wiz do 170 krajów, w tym do Unii, Wielkiej Brytanii, Japonii i Nowej Zelandii. Do tego wizę do Stanów Zjednoczonych Rosjanin z argentyńskim paszportem dostaje od razu na 10 lat.