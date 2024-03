Dobry rok grupy Leonardo. Firma stawia na kosmiczne technologie

Włosi zwiększyli roczne obroty o 3,9 proc. do 15,3 mld euro dzięki wkładowi wszystkich działów, zysk operacyjny EBITDA o 5,8 proc. do 1,29 mld, przepływ wolnej gotówki o 17,8 proc. do 635 mln, zmniejszyli zadłużenie netto o 23 proc. do 2,32 mld. Portfel zamówień zwiększył się o 3,8 proc. do 17,9 mld euro dzięki popytowi w Europie na elektronikę i zamówieniu przez Polskę 32 wielozadaniowych śmigłowców wojskowych AW149. Sama grupa spodziewała się zamówień za ok. 17 mld euro.

Prezes Roberto Cingolani podkreślił po przedstawieniu bilansu, że „podstawą tych pozytywnych wyników rocznych była skuteczność handlowa różnych specjalności, elastyczność finansowa, dyscyplina kosztów i polityka inwestycyjna”. W sektorze obrony grupa z Rzymu zajmuje prowadzi politykę otwartych drzwi dla europejskiego sojuszu poprzez tworzenie spółek j. v. — odpowiedział na pytania analityków.

Leonardo ogłosi 12 marca nową strategię, która będzie nadal skupiać się na sojuszach z innymi firmami sprzętu wojskowego w Europie, kierować tę grupę bardziej w stronę technik kosmicznych uważanych coraz bardziej za kluczowe dla obrony i bezpieczeństwa oraz mającej nadać grupie charakter firmy korzystającej w większym stopniu z nowych technologii.

Prezes Cingolani poinformował, że jego grupa rozmawia z niemiecką Hensoldt o zawiązaniu spółki j. v. i ma nadzieję, że będzie miał „coś do ogłoszenia” w najbliższych miesiącach — Wznawiamy teraz analizę spółki j. v. Rozmawiamy z nowym kierownictwem Hensoldta o tym, co możemy robić razem — cytuje go Reuter.