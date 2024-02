Nvidia przebiła oczekiwania inwestorów

Nvidia miała w czwartym kwartale 5,16 USD zysku na akcję (4,93 USD, według standardów raportowania GAAP), podczas gdy średnio spodziewano się 4,63 USD. Jej zysk netto wyniósł 12,29 mld USD i był aż o 769 proc. wyższy niż w takim samym kwartale rok wcześniej. Przychód wyniósł 22,10 mld USD, a oczekiwano, że sięgnie on 20,62 mld USD. Przychody z centrów danych wyniosły 18,48 mld USD, wobec spodziewanych 17,21 mld USD, a przychody z gamingu 2,98 mld USD, wobec oczekiwanych 2,72 mld USD. Koszty operacyjne wzrosły co prawda o 25 proc., do 2,21 mld USD, ale spodziewano się, że wyniosą one 2,23 mld USD.

Wyniki koncernu Nvidia okazały się znacznie lepsze od prognoz

Spółka zapowiedziała, że spodziewa się sprzedaży w pierwszym kwartale wynoszącej 24 mld USD. Analitycy średnio prognozują, że jej zysk na akcję wyniesie 5 USD.

- Fundamentalnie są warunki do kontynuowania znakomitego wzrostu w 2025 r. i później — stwierdził Jensen Huang, prezes Nvidii.

"Inwestorzy mają kolejny "twardy dowód" na to, że popyt na sztuczną inteligencję jest realny, a rewolucja może nie być nawet bliska rozpoczęcia. Warto jednak zauważyć, że firma ma już ogromną kapitalizację rynkową (ponad 1,6 bln USD) i trudno oczekiwać, aby akcje rosły o 100% w każdym kolejnym roku. Wybitny 2023 rok był przełomowy dla całego biznesu Nvidii, ale jeśli inwestorzy będą zbyt optymistyczni w prognozach na kolejne kwartały, to wciąż miejsca na rozczarowanie jest sporo" - piszą analitycy XTB.