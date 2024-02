"Nie ma takich planów w ogóle. Uważamy, że skarb państwa powinien utrzymać te spółki, które ma" - powiedział wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek, zapytany o potencjalną prywatyzację niektórych spółek skarbu państwa.

"Część spółek jest spółkami giełdowymi, więc to zarządy powinny dbać, a my jako ministerstwo nadzorujemy to wszystko" – dodał wiceminister aktywów państwowych.

Powstają dwa projekty w sprawie konkursów w spółkach skarbu państwa

Wiceminister dodał, że projekt w sprawie konkursów dla spółek skarbu państwa jest konsultowany. Marcin Kulasek powiedział, że „trzeba to zrobić mądrze, żeby nie wypuszczać takich bubli prawnych, jak robili to nasi poprzednicy”.

Według wiceszefa aktywów państwowych taki projekt przygotowuje nie tylko resort, ale także Polska 2050, jest on już na etapie konsultacji w ministerstwie. „Cześć spółek skarbu państwa w swoim statucie ma zapisane już konkursy i te konkursy funkcjonują. To jest proces i to funkcjonuje, chociaż nie wszystkie spółki już mają to w swoich statutach” – powiedział wiceminister Kulasek. „Pewne rzeczy muszą być skonsultowane, sprawdzone, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Obydwa projekty trafią do komisji i będą posłowie nad tym pracować. Dlaczego nie można połączyć obu projektów? – powiedział wiceminister w Radiu Zet.