Jest zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o Bartłomieja Obajtka

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wysłało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego już dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Bartłomieja Obajtka, brata Daniela Obajtka, prezesa Orlenu.

Podejrzana bonifikata dla Bartłomieja Obajtka

Jak informuje resort, zawiadomienie wysłane do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dotyczy podejrzenia o popełnienie przestępstwa z art. 231 ust. 1 i 2 Kodeksu Karnego, polegającego na niedopełnieniu przez dyrektora RDLP w Gdańsku, Bartłomieja Obajtka, obowiązków wynikających z polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z 5 stycznia 2024 r., poprzez aktywne uczestniczenie w czynnościach zmierzających do sprzedaży oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu w Gdyni. „Zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska to działanie na szkodę interesu publicznego, zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci bonifikaty w wysokości 95 proc. rzeczywistej wartości nieruchomości.” – informuje resort.

Resort przypomina, że 5 stycznia 2024 r. minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska wydała ówczesnemu dyrektorowi RDLP w Gdańsku Bartłomiejowi Obajtkowi, polecenie wstrzymania wszelkich czynności zmierzających do rozporządzania lasami, gruntami i innymi nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, będącymi w zarządzie RDLP w Gdańsku, w szczególności sprzedaży, do czasu zakończenia zleconej wcześniej kontroli.

Lasy Państwowe złamały prawo?

Zdaniem resortu – w kontekście sprzedaży nieruchomości w Gdyni – istnieją podstawy do twierdzenia, że umowa przedwstępna jest nieważna, gdyż jest sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego, regulującymi szczególną procedurę sprzedaży lokali mieszkalnych przez Lasy Państwowe, która nie dopuszcza „rezerwowania” lokali do zakupu do czasu zaistnienia prawnych możliwości ich sprzedaży.