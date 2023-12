Choinka z Wilna ma szansę trafić do Rekordów Guinnessa. Powstała z muszli ostryg

Istnieją pomysły, aby wpisać wileńską choinkę także do światowej Księgi Rekordów Guinnessa. Na taki pomysł nie wpadły nacje, gdzie skorupiaki są daniem powszechnym. Do 6 stycznia choinka będzie stać przy barze, a jeśli nikomu to nie przeszkodzi, poczeka do Wielkanocy.

Kybyny idą jak świeże bułki

O ile oryginalna choinka z ostryg wzbudza pozytywne emocje, to tradycyjny bożonarodzeniowy jarmark przy Palcu Gedymina w Wilnie zbiera słowa krytyki. Kupujący skarżyli się telewizji LNK na panującą w tym roku drożyznę. Sprzedający zapewniają, że ceny podnieśli, ale racjonalnie.

Jarmark co roku odwiedzają tysiące Litwinów i cudzoziemców. A w ładnych stylizowanych domkach z białych desek można kupić wszystko — od pysznych kołdunów, ręcznie robionej chałwy, domowego nabiału, kiełbas i wędzonek, po ozdoby świąteczne (wyłącznie litewskie), galanterię skórzaną, czapki robione na drutach czy pięknie ozdobione walonki.

Większość ludzi jednak nie kupuje, a ogląda, bo zniechęcają ich ceny. Filiżanka gorącej kawy po 7 euro, portfel po 40 euro, torebki po 70 euro czy plecaki po 150 euro. Dziadki do orzechów od 3 euro do nawet 145 euro. Oblężenie przeżywali ci sprzedawcy, którzy nie podnieśli cen. Na przykład sprzedający przetwory z grzybów, pierogi czy kybyny (tradycyjna potrawa Karaimów - pierogi z ciasta drożdżowego z nadzieniem z mięsa baraniego, a u Litwinów także wieprzowego).