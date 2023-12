VFS Global dostawcą usług wizowych i paszportowych dla rządu brytyjskiego w 142 krajach

Firma VFS Global, która współpracuje z rządem brytyjskim od 2003 roku, podpisała umowę na obsługę zagranicznych centrów obsługi wniosków wizowych i o nadanie obywatelstwa Wielkiej Brytanii.

Reklama

W 2024 roku VFS Global uruchomi 240 brytyjskie centra obsługi wniosków wizowych i o nadanie obywatelstwa (Eng: Visa and Citizenship Application Service, VCAS) w 142 krajach Afryki i Bliskiego Wschodu, obu Ameryk, Europy, Chin, Tajwanu, regionu Australazji oraz Azji i Pacyfiku. Centra te będą przyjmować wszelkiego rodzaju wnioski wizowe, a w niektórych miejscach również wnioski o paszporty brytyjskie. Szacuje się, że rocznie nowe centra będą obsługiwać ok. 3,8 miliona wnioskodawców łącznie.

Ponadto, VFS Global planuje realizację inwestycji, których celem jest poprawa jakości i dostępności usług. Obejmują one m.in. przygotowanie nowych stron internetowych dla klientów oraz podniesienie standardów obsługi osób składających wnioski osobiście. By to osiągnąć, VFS Global wykorzysta najnowsze rozwiązania technologiczne zapewniające skuteczne narzędzia do weryfikacji tożsamości oraz obsługiwania wniosków o wizy i paszporty zgodnie z ustalonymi procedurami i z zabezpieczeniem przed ewentualnymi zagrożeniami. Nowa umowa ma przynieść korzyści finansowe rządowi Wielkiej Brytanii.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że kontrakt trafił w nasze ręce i mamy możliwość rozszerzenia współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii jako dostawca usług wizowych dla wszystkich wnioskodawców za granicą - powiedział Zubin Karkaria, założyciel i prezes VFS Global. - Czekamy z niecierpliwością na rozpoczęcie działalności w nowych lokalizacjach. Podnosząc jakość naszych usług, chcemy przede wszystkim, aby proces realizacji wniosków o przyznanie wiz i paszportów przebiegał w sposób płynny, prosty i bezpieczny - dodał.

Wielka Brytania jest popularnym celem dla podróżnych z całego świata. Według danych z czerwca 2023 roku liczba wniosków wizowych wzrosła o 96 proc. w porównaniu z czerwcem 2022 roku. Cztery pierwsze miejsca wśród wnioskodawców zajmują klienci z Indii (30 proc.), Chin (13 proc.) oraz Nigerii i Turcji (6 proc.).