Poseł PSL: Za darmowe autostrady zapłacą wszyscy Polacy

Na pytanie czy faktycznie może zostać ministrem rozwoju Poseł Hetman odpowiedział: Nie zaprzeczam, że jest taka możliwość.

Dlaczego ceny prądu będą zamrożone tylko na pół roku?

- Chciałbym uspokoić przedsiębiorców, także właścicieli gospodarstw rolnych, producentów. Zapowiada, że ich też będzie dotyczyło mrożenie cen. - Chcemy pokazać Polakom perspektywę, jak możemy obniżyć rachunki. To nie jest kwestia tylko mrożenia cen. Nie da się do końca świata i jeden dzień dłużej mrozić tych cen. Trzeba spowodować, by ceny były akceptowalne, a rachunki zaczęły spadać – powiedział poseł PSL. Polityk tłumaczy, że do zamrożenia cen prądu na pół roku budżet państwa musi dołożyć ok. 15 mld złotych, a źródłem finansowania będzie Orlen. Ile zapłacimy za prąd w przyszłym roku? Krzysztof Hetman zapewnia, że „nasze rachunki będą na tym poziomie, które mamy dziś”.

Pytany o to, co jest powodem błędów w zapisach dot. wiatraków, poseł ludowców odpowiedział, że „chyba zawiódł trochę brak doświadczenia i ogromna chęć, żeby już coś zrobić”. - Wszyscy mówiliśmy, że trzeba odblokować OZE i chcielibyśmy już zacząć spełniać nasze obietnice. Nie mamy zbyt wielu formalnych możliwości, by zacząć realizować nasz program poza formami poselskimi – powiedział Hetman. - My byśmy na pewno w PSL bardzo dokładnie przeczytali ten projekt, zwrócilibyśmy uwagę na to, że zapis o 300 metrach jest absolutnie nieakceptowalny - dodał.

Darmowe autostrady w Polsce?

Według posła PSL, gdyby autostrady w Polsce miały być darmowe, to musieliby za nie płacić w podatkach wszyscy Polacy, nawet ci, którzy z nich nie korzystają. - Trzeba byłoby to bardzo dokładnie przeanalizować. Musiałbym zobaczyć, jaki jest koszt dla każdego Polaka – dodał.