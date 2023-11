Zmarł Charlie Munger, legendarny inwestor i partner Buffetta

Munger przekonywał Buffetta do tego, by inwestował on w spółki o dobrej jakości, które są niedoceniane przez inwestorów. Sztandarowym przykładem takiego podejścia do biznesu był zakup przez Berkshire Hathaway w 1972 r. spółki See's Candies, która miała wówczas tylko 4 mln USD zysku przed opodatkowaniem. Od zakupu przyniosła ona firmie inwestycyjnej Buffetta łącznie 2 mld USD przychodu. - Odciągał mnie od idei kupowania tanich spółek, przekonując, że będzie z tego mały zysk. Zamiast tego zachęcał do szukania naprawdę wspaniałych firm, które są uczciwie wyceniane - wspominał Buffett. Stwierdził on również, że nigdy się pokłócił z Charliem Mungerem.

Munger znany był z ostrego języka. Bankierów porównywał do heroinowych narkomanów, a kryptowaluty nazwał "absolutnie szalonym, głupim hazardem". Gdy na ostatnim walnym zgromadzeniu Berkshire Hathaway spytano go o sztuczną inteligencję, odpowiedział: Myślę, że staroświecka inteligencja działa całkiem dobrze.

- Mam przyjaciela, który twierdzi, że pierwszą regułą wędkowania jest to, by łowić ryby, tam gdzie one są. Drugą regułą wędkowania jest to, by nigdy nie zapomnieć pierwszej reguły. Staliśmy się naprawdę dobrzy w wędkowaniu tam, gdzie są ryby - streścił natomiast swoją najważniejszą regułę inwestycyjną w 2017 r.

- Inteligentne inwestowanie to inwestowanie w wartość, czyli nabywanie więcej niż płacisz. Musisz cenić dany biznes, by cenić akcje - mówił innym razem.

W 2019 r., w wywiadzie dla CNBC, mówił natomiast o swojej recepcie na szczęśliwe życie. - Nie czujesz dużo zazdrości, nie masz dużo resentymentów, nie wydajesz więcej niż zarabiasz, pozostajesz radosny pomimo kłopotów. Masz do czynienia z ludźmi godnymi zaufania i robisz, co powinieneś. Te wszystkie proste reguły działają tak dobrze, by sprawić, że twoje życie będzie lepsze - stwierdził Munger.