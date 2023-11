Comarch potwierdza: mamy zgodę na zakup Cracovii

Sytuacja finansowa Cracovii jest trudna. Zarząd Comarchu kilka dni temu zapowiadał, że gdy spółka będzie mieć 100 proc. akcji, będzie mogła zacząć działać i uzdrawiać sytuację finansową klubu.

Comarch to spółka założona przez Janusza Filipiaka. Wraz z rodziną jest on wiodącym akcjonariuszem informatycznej grupy. Filipiak dwa miesiące temu w stanie ciężkim trafił do szpitala. Do sprawowania funkcji prezesa rada nadzorcza oddelegowała córkę Filipiaka, Annę Pruską. Decyzja obowiązuje do 2 stycznia 2024 r. Wycena Comarchu na giełdzie wynosi 1,4 mld zł.