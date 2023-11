Współzałożyciel Apple, Steve Wozniak, trafił do szpitala w Meksyku

Do pełnej kompromitacji nie dojdzie, jeśli (Mateusz) Morawiecki się otrząśnie - mówił w rozmowie z TVN24 senator paktu senackiego, Marek Borowski, komentując decyzję prezydenta, by misję tworzenia rządu powierzyć obecnemu premierowi, mimo tego, że nie posiada on w Sejmie większości.