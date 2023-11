Szlaban na diamenty z Rosji: G7 dyskutuje, UE – już przygotowuje

„Badamy wszystkie możliwe sposoby zapewnienia Ukrainie pomocy zgodnie z naszym systemem prawnym i prawem międzynarodowym”. Zgodnie z tym rosyjskie aktywa w krajach G7 pozostaną zamrożone, dopóki Rosja nie zrekompensuje Ukrainie szkód wyrządzonych w wyniku działań wojskowych.

Unia będzie pierwsza z sankcjami

We wrześniu Departament Skarbu USA oszacował łączną wartość zamrożonych rosyjskich aktywów za granicą na około 280 mld dol. Kreml oświadczył, że zajęcie ich na rzecz Ukrainy uzna za kradzież.

Rosyjski reżim sam kradnie zachodni majątek w Rosji, zajmując go (co nazywa nacjonalizacją) i uniemożliwiając zachodnim firmom, który opuszczają rosyjski rynek, sprzedaż swojej własności. Niedawno prezes duńskiego giganta piwowarskiego Carlsberg, do którego należą największe browary Rosji zawłaszczone przez Kreml, powiedział wprost, że to kradzież.

Unia Europejska, po tym jak Belgia, która najwięcej zarabia na handlu rosyjskimi kamieniami, przestała się sprzeciwiać sankcjom, jest bliska wprowadzenia tego zakazu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła to jako kluczowy punkt 12. pakietu sankcji wobec Moskwy.

Największy rosyjski koncern diamentowy państwowy Alrosa od 2022 roku znajduje się pod amerykańskimi i brytyjskimi sankcjami. Alrosa ma 25 proc. światowego rynku diamentów, a ponad 60 proc. rynku kontroluje brytyjsko-amerykański De Beers.