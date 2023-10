W marcu holenderska prokuratura wszczęła 45 spraw karnych przeciwko firmom i osobom podejrzanym o obchodzenie antyrosyjskich sankcji. 29 z nich dotyczyło naruszeń sankcji importowych i eksportowych.

Pazerni Holendrzy

Budowa Mostu Krymskiego rozpoczęła się w lutym 2016 r. Trzy lata wcześniej Rosja i Ukraina (jeszcze pod rządami prorosyjskiego prezydenta Janukowycza) zgodziły się na wspólną budowę przeprawy, ale w 2014 roku, po zajęciu ukraińskiego półwyspu przez Rosję i wygonieniu Janukowycza z ojczyzny przez samych Ukraińców, negocjacje w sprawie budowy mostu zostały przerwane.

Dokładnie 15 maja 2018 r. z wielką pompą Rosja otworzyła Most Krymski. Most jest najdłuższą tego typu konstrukcją w Rosji i w Europie. Ma 19 km długości: 7,5 km nad wodą, plus 11,5 km łączących je dróg na Mierzei Tuzlińskiej. Most Dania-Szwecja przez cieśninę Sund ma 8,85 km. A obecny europejski rekordzista - most Vasco da Gama w Portugalii - liczy 17,8 km.

Dopuszczalna prędkość wynosi na moście 90 km/h. Przepustowość roczna to 14 mln osób i 13 mln ton towarów oraz 40 tysięcy pojazdów i 47 tys par. pociągów. Część kolejowa mostu została otwarta w grudniu 2019 r.

Nie byłoby jednak mostu i tłustych wypłat dla oligarchów, gdyby nie żądza zysku firm holenderskich. Rosjanie nie dysponowali ani odpowiednimi technologiami, ani specjalistami do wykonania tak trudnej konstrukcji. Ze względu na sankcje Zachodu, oficjalnie nie było możliwe skorzystanie z rozwiązań i firm zagranicznych. Jednak tuż przed otwarciem mostu wyszło na jaw, że technologię i najważniejsze prace dostarczyły i wykonywały trzy firmy z Holandii.