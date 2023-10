Czystki w państwowych spółkach są nieuniknione

Z kolei Nowa Lewica proponuje powołanie rady kompetencyjnej, której skład ma ustalać rząd z partnerami społecznymi, a która ma zająć się uczciwym naborem i kontrolować jakość zarządzania spółkami państwowymi. „Pozwoli to ustabilizować strategię przedsiębiorstw i umocnić zaufanie do własności publicznej” – czytamy w programie NL.

Perły w koronie

Za odpolitycznieniem gospodarki opowiadają się też Bezpartyjni Samorządowcy oraz Konfederacja, na „nie” – jak wynika z naszego kwestionariusza wyborczego – jest tylko Prawo i Sprawiedliwość (co nie oznacza, że po wyborach nie wymieni swoich ludzi). Wniosek jest z tego taki, że jeśli opozycja wygra niedzielne wybory do Sejmu i stworzy nowy rząd, to można spodziewać się prawdziwej czystki kadrowej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Kogo może to zaboleć? Obecnie państwo ma udziały w 421 podmiotach. Najwięcej emocji budzą jednak tzw. perły w koronie Skarbu Państwa, czyli spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Łącznie jest ich 22 (jak z wynika z danych Ministerstwa Aktywów Państwowych), w tym również takie, gdzie SP ma pośrednie udziały przez inne swoje spółki (przykładowo PZU ma duże udziały w Banku Pekao i Alior Banku, Enea – w LW Bogdanka, a PGE – w spółce Kogeneracja).

Czytaj więcej Gospodarka Prezes GUS: Teza o jakichś manipulacjach przy liczeniu inflacji to absurd – Jako GUS nie badamy przyczyn zmian cen, tylko to, ile konsument płaci za określoną usługę lub towar. W gospodarce istnieje sporo cen, które są w ten czy inny sposób ustalane poza rynkiem – mówi prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut.

Większość tych spółek ma znaczący wpływ na branże, w których działają, a aż osiem z nich wchodzi obecnie w skład najważniejszego indeksu giełdowego WIG20 (Orlen, PKO BP, PZU, Pekao, JSW, KGHM, PGE i Alior Bank).

Po przekształceniach i połączeniu z PGNiG oraz Lotosem koncern paliwowy Orlen stał się spółką o największej wartości na polskim parkiecie, jego kapitalizacja na koniec pierwszego półrocza br. wynosiła aż 74,8 mld zł (półtora roku wcześniej, na koniec 2022 r., było to 31,8 mld zł). Z kolei PKO BP zajmuje obecnie trzecią pozycję pod względem kapitalizacji, PZU – piątą, a Bank Pekao – szóstą.