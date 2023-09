Decyzja o odwołaniu dr hab. Piotra Buły oraz dr Jakuba Kwaśnego została opublikowana przez władze uczelni pod koniec ubiegłego tygodnia. Publikacja oświadczenia nastąpiła po godzinie 23, co zdaniem odwołanego jest „niezwykłą porą”. W oświadczeniu podpisanym przez Rektora Stanisława Mazura i opublikowanym na stronach uczelni napisano, że głównym powodem decyzji o dymisji naukowców „były istotne wątpliwości dotyczące prawidłowości działań podejmowanych przez odwołanych pracowników w zakresie wydatkowania środków publicznych oraz nieprawidłowości w zawieraniu umów cywilno-prawnych.”

Zdaniem Rektora Uniwersytety Ekonomicznego „od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2023 roku znaleziono 67 umów zawartych między dr. Bułą a dr. Kwaśnym, a zastrzeżenia co do zakresu tych umów zgłoszono w przypadku 29 z nich, łącznie na kwotę przekraczającą 219 tysięcy złotych”

Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Jakub Kwaśny, zaprzecza tym zarzutom i twierdzi, że decyzja rektora jest spowodowana początkiem kampanii wyborczej na uczelni, a konkretnie odmową poparcia kandydatury rektora Mazura na kolejną kadencję.

„Dzisiaj doszło do próby odwołania mnie z funkcji dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rektor Uniwersytetu, prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, na podstawie nieprawdziwych zarzutów, usiłował wręczyć mi odwołanie z funkcji bez podstaw formalnych, merytorycznych i prawnych, a tym samym dokonać w mej ocenie czynności z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa” napisał w mediach społecznościowych dr Jakub Kwaśny, który jest także przewodniczącym rady miejskiej w Tarnowie.