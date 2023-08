Poczcie Polskiej znów pali się grunt pod nogami. Pocztowcy chcą więcej

Na dodatek we wtorek niespodziewanie do żądań dołączyła Solidarność. Największy z pocztowych związków domaga się pilnego spotkania z ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem oraz podwyżek rzędu 1 tys. zł miesięcznie. A to w skali roku dla PP stanowiłoby wydatek na poziomie ok. 840 mln zł.

Jak ustaliliśmy, w tej sytuacji koło ratunkowe może rzucić rząd. Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) rozmawia bowiem z Pocztą o rekompensacie za straty, jakie operator poniósł w latach 2021–2022, realizując nierentowną tzw. usługę powszechną. – Miałoby chodzić o ok. 400 mln zł. Ale szanse na pozyskanie tych środków jeszcze w tym roku są znikome – tłumaczy nam osoba znająca kulisy tej sprawy.

Od stycznia 2024 r. ta potencjalna rekompensata szybko zostałaby jednak i tak skonsumowana przez ustawowy wzrost pensji minimalnej.

Być może jedynym ratunkiem dla PP okaże się teraz mariaż z Orlenem. Scenariusz ten jest rozważany w MAP, ale na czas wyborów został zamrożony. Projekt przejęcia intratnej części paczkowej przez naftowy koncern nie podoba się związkowcom PP.