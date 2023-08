Nowojorska policja ma chronić plażowiczów przed rekinami. Używają dronów

Chociaż ryzyko ataku rekina wciąż pozostaje niskie, tylko w tym tygodniu 65-letnia kobieta trafiła do szpitala po ugryzieniu przez rekina na Rockaway Beach w Queens. Następnego dnia ratownicy z Jones Beach trzykrotnie zamknęli wodę po tym jak zaobserwowali rekiny pływające niedaleko plaży. Wszystko dzięki dronom patrolującym.

„Nie mogę przewidzieć, czy będzie więcej ataków rekinów, ale mogę wam powiedzieć… im więcej dronów lata w powietrzu, tym większa szansa na zobaczenie tych zwierząt w ich naturalnym środowisku” - powiedział CNN kapitan policji Rishi Basdeo w zeszłym miesiącu, przed ostatnim atakiem, który miał miejsce na innej plaży niż ta, na której patroluje jego zespół.

New York State Park Police obsługuje flotę 19 dronów, które latają wzdłuż plaży Jones Beach. Korzystają z nich ratownicy ze wsparciem funkcjonariuszy, którzy mogą przeprowadzać bardziej zaawansowane monitorowanie za pośrednictwem mobilnego centrum dowodzenia. Wewnątrz specjalnej furgonetki centrum dowodzenia funkcjonariusze mogą oglądać transmisję na żywo z drona na ekranie telewizora, aby ustalić, czy plażowicze powinni zostać usunięci z wody. „Za pomocą drona uzyskujesz naprawdę doskonały widok z lotu ptaka na to, co dzieje się w czasie rzeczywistym na wodzie” – powiedział Basdeo, dodając, że jeśli rekin znajduje się w odległości 400 stóp (ok. 122 metrów) od brzegu, urzędnicy rozważają zamknięcie dostępu do wody.

Drony nie tylko „widzą” rekiny pływające tuż pod lustrem wody, ale są także w stanie dostrzec te, które żerują głęboko pod powierzchnią wody.