Polacy kupują używane ubrania i meble. Nie tylko z oszczędności

Nowy trend: Odpowiedzialna konsumpcja

Dla niemal 60 proc. użytkowników polskiej platformy Vinted wyrzucanie rzeczy, które mogą się przydać innym, to powód do wstydu.



Rynek rzeczy z drugiej ręki nie tylko dynamicznie się rozwija, ale wręcz stał się jednym z kluczowych trendów. Coraz więcej osób interesuje się zarówno sprzedażą, jak i kupnem rzeczy używanych, w tym odzieży, ale też elektroniki czy wyposażenia domu. Z analiz Vinted wynika, że wśród kluczowych czynników, które motywują polskich użytkowników, jest możliwość zaoszczędzenia i nabycia większej liczby rzeczy, dostęp do droższych marek, ale również – jak wskazuje analiza – troska o środowisko i zrównoważone podejście. Dla 56 proc. użytkowników platformy Vinted w Polsce pozbycie się niechcianych rzeczy jest ważniejsze niż zarobek, co wskazało 48 proc. badanych. Co piąta osoba kieruje się troską o klimat, a 59 proc. odczuwa wstyd, wyrzucając coś, co mogło się przydać komuś innemu. W Wielkiej Brytanii uważa tak 37 proc. badanych, we Francji, Niemczech i Włoszech po 44 proc., a w Hiszpanii 48 proc.