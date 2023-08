Polska firma buduje za 800 mln zł najnowocześniejszą hutę stali w Europie

Czytaj więcej Handel Materiały budowlane. Spada zapotrzebowanie, a ceny nadal są wysokie Malejący popyt na materiały budowlane w Polsce uderza w ich producentów. Firmy ratują się eksportem i sprzedażą tych wyrobów, na które wciąż są chętni.

Budowa walcowni w Siemianowicach to jedna z trzech głównych inwestycji Grupy Cognor. Kolejne z nich to zakończona już modernizacja stalowni w Gliwicach, dzięki niej zdolności produkcyjne stali surowej wzrosły o ok. 155 tys. ton a także kończący się projekt modernizacji walcowni w Krakowie, umożliwiający zwiększenie produkcji prętów o 200 tys. ton.

Łącznie z budową nowej walcowni w Siemianowicach Śląskich, wydatki na inwestycje w ramach tych trzech projektów osiągną w latach 2022-2024 kwotę ok. 1 mld zł. Ich finansowanie pochodzi zarówno ze środków własnych spółki, jak i długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 300 mln zł i 30,5 mln euro.

Spółka Cognor powstała w 1991 r. jako firma zajmująca się głównie handlem wyrobami hutniczymi. Od 1994 r. jest notowana na warszawskiej giełdzie, zaś od roku 2006 stała się częścią złożonej z wielu spółek grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali.