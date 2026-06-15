Z tego artykułu dowiesz się: Jak wygląda proces przejęcie klientów detalicznych CitiHandlowego przez VeloBank?

Na jakie problemy natykają się kliencie od poniedziałku rano?

Czy można dodzwonić się na infolinię?

Jakie jest oficjalne stanowisko banku w sprawie kryzysu i bezpieczeństwa danych klientów.

Proces przejęcia ponad pół miliona klientów indywidualnych Citi Handlowego przez VeloBank był realizowany w trakcie minionego weekendu, podczas tzw. przerwy technicznej. Zgodnie z harmonogramem, w poniedziałek rano klienci mieli uzyskać pełen dostęp do usług w nowym systemie. VeloBank ocenia, że migracja przebiegła zgodnie z planem, ale przyznaje, że „przy tej skali mogą wystąpić przejściowe utrudnienia dla klientów”.

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Problemy z pierwszym logowaniem do VeloBanku

Z wpisów użytkowników w mediach społecznościowych oraz na oficjalnych profilach VeloBanku wynika, że wspomniane utrudnienia są dosyć poważne. Głównym problemem okazuje się sam proces pierwszego logowania do nowego systemu. Klienci, którzy próbują przenieść swoje profile, albo długo czekają na dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej, albo utknęli w tzw. pętli migracyjnej. Po poprawnym zalogowaniu do „starych” systemów Citi pojawia się komunikat o udanym przeniesieniu danych i automatycznym przekierowaniu do serwisu VeloBanku. Tam jednak dotychczasowe dane logowania często nie są autoryzowane.

„To jest jakiś żart. Loguję się danymi z Citi, wyskakuje komunikat, że wszystko przebiegło pomyślnie, a potem VeloBank żąda hasła, którego nigdy nie zakładałam. Moje stare nie działa, a opcja przypomnienia hasła wyrzuca błąd systemu” – opisuje jedna z użytkowniczek.

Część osób wskazuje również na automatyczne blokady profili, które następują po kilkukrotnym wpisaniu haseł niespełniających nowych, bardziej rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa VeloBanku.

„Trzy próby dopasowania hasła do ich nowych wymogów i konto zablokowane. Teraz aplikacja każe mi dzwonić na infolinię, na której nikt nie odbiera” – pisze jeden z klientów w serwisie X. Rozżalonych klientów jest znacznie więcej. Nasz rozmówca dodaje: „Przygotowywali się do tego przejęcia od roku. Jeśli efekt jest taki, że zostałem odcięty od własnych pieniędzy, choćby na kilka godzin, to przenoszę się do innego banku”.

Czy można dodzwonić się na infolinię VeloBanku

Dodatkowym problemem okazuje się wymóg posiadania odblokowanego numeru PESEL w momencie pierwszej rejestracji. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa VeloBanku system automatycznie weryfikuje dane klienta. Jeśli PESEL jest zastrzeżony, proces migracji zostaje wstrzymany do momentu cofnięcia zastrzeżenia, np. w aplikacji mObywatel.

Klienci, którzy nie dopełnili tego formalnego kroku przed poniedziałkiem, masowo próbują skontaktować się z telefonicznym centrum obsługi. Skutkuje to przeciążeniem infolinii VeloBanku, gdzie czas oczekiwania na połączenie z konsultantem wynosi obecnie nawet kilkadziesiąt minut.

O konieczności posiadania aktywnego numeru PESEL oraz aktualnych danych dostępowych do bankowości elektronicznej VeloBank i Citi Handlowy informowały w komunikatach poprzedzających migrację. Wielu klientów przyznaje jednak, że informacje te umknęły ich uwadze.

Jak na problemy odpowiada VeloBank? „Pieniądze są bezpieczne”

Biuro prasowe VeloBanku odniosło się do sytuacji w oficjalnym komunikacie. „Zakończyliśmy migrację 0,5 mln klientów Citi Handlowego do VeloBanku. Proces przebiegł zgodnie z planem, choć przy tej skali mogą wystąpić przejściowe utrudnienia dla klientów w dostępie do aplikacji mobilnej oraz bankowości internetowej” – informują służby prasowe banku.

„Nasze zespoły IT pracują na najwyższych obrotach, aby udrożnić kanały dostępu i pomóc wszystkim klientom w płynnej migracji. Równocześnie podkreślamy z całą stanowczością, że wszystkie środki finansowe, oszczędności oraz dane naszych nowych klientów są w pełni bezpieczne i nienaruszone” – czytamy w komunikacie.

Eksperci rynku podkreślają, że pierwsze 24–48 godzin po tak dużej operacji migracyjnej niemal zawsze wiążą się z problemami technicznymi. Dla klientów Citi Handlowego to jednak trudny test cierpliwości. Bank zapewnia, że do końca dnia większość problemów z logowaniem powinna zostać wyeliminowana.