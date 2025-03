W Unii nie ma odwrotu od zrównoważonej gospodarki

Mimo uproszczenia obowiązków raportowych kluczowe regulacje, takie jak mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), pozostają w mocy, a kraje spoza Unii dążą do rozwoju rynku emisji dwutlenku węgla. Utrzymano również cel redukcji emisji o 90 proc. do 2040 r. w ramach nowego paktu dla czystego przemysłu.

Jakie są dziś największe wyzwania europejskiej gospodarki, spoglądając na to, co dzieje się w USA i Chinach?

W ostatnich latach obserwujemy pogorszenie kondycji światowej gospodarki. Rosnący protekcjonizm, konflikty w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, a także populistyczne decyzje, które polaryzują scenę polityczną i relacje społeczno-gospodarcze, negatywnie wpływają na perspektywy rozwoju Unii Europejskiej.

Koordynacja europejskiej polityki gospodarczej jest trudna, ponieważ Unia Europejska nie jest jednolitym organizmem. Dodatkowo, starzenie się europejskich społeczeństw prowadzi do niedoborów siły roboczej i wzrostu kosztów opieki zdrowotnej oraz emerytur, a także do zmniejszenia puli młodych talentów, co może utrudniać utrzymanie konkurencyjności w kluczowych branżach, takich jak technologia i produkcja. Stany Zjednoczone i Chiny mają relatywnie młodsze społeczeństwo, co wpływa na ich dynamikę gospodarczą. Pogłębia się również różnica w produktywności między strefą euro a Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie USA i Chiny inwestują znaczne środki w innowacje i technologie. Mimo że europejskie gospodarstwa domowe posiadają 33,5 bln euro oszczędności, czyli ponaddwukrotnie więcej niż łączny PKB UE, nie są one inwestowane w Europie.

Wysokie ceny energii dotkliwie uderzyły w europejski przemysł energochłonny, zmuszając wiele sektorów do ograniczenia produkcji lub przeniesienia jej poza Europę. Dostęp do taniej energii jest niezbędny do rozwoju innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Dlatego Chiny tak mocno inwestują w czyste technologie. W 2024 r. ponad połowa wzrostu globalnych nakładów na te technologie pochodziła właśnie z Chin.

Co zatem możemy zrobić?

Przede wszystkim potrzebujemy uproszczenia przepisów i zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorców, pogłębienia wspólnego rynku i zmiany podejścia do długu publicznego, zwłaszcza w kontekście finansowania inwestycji. Fragmentacja UE i brak jednolitego rynku sprawiają, że wiele gałęzi przemysłu rozwija się w Europie w postaci enklaw, które nie są w stanie osiągnąć odpowiedniej skali i konkurencyjności. Przykładem jest przemysł obronny, gdzie mamy trzy główne centra (Francja, Niemcy, Szwecja), specjalizujące się w różnych rodzajach uzbrojenia.