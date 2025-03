Historyczne zyski BNP Paribas. Bank zawarł już ponad 5,5 tys. ugód z frankowiczami

- W warunkach wysokiej inflacji utrzymujemy w ryzach koszty operacyjne. Bardzo dobra pozostaje też jakość portfela kredytowego – podkreślał też prezes Gdański.

Saga frankowa w BNP Paribas BP

Wartość portfela kredytowa ogółem spadła rok do roku o 0,5 proc., do 88,2 mld zł na koniec 2024 r.. Przy czym wartość kredytów dla klientów indywidualnych spadła o 4,5 proc. (do 32,8 mld zł), głównie ze względu na spadek portfela hipotek – o 6,5 proc. Wartość kredytów dla klientów instytucjonalnych wzrosła o 1,9 proc. rok do roku (do 55,5 proc.). Depozyty klientów ogółem zwiększyły się o 3,3 proc., do 130,5 mld zł.

Bank podaje również, że liczba ugód z frankowiczami na koniec 2024 r. wzrosła do 5550 wobec 3567 na koniec 2023 r. W całym 2024 r. liczba nowy pozwów sądowych w sprawach kredytów CHF sięgnęła 2 716, a w 2023 r. było ich wyraźnie więcej – 3 056. Z ok. 2 995 prawomocnie zakończonych postępowań 2 189 zakończyło się niekorzystnie dla banku.

Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych w CHF w IV kwartale 2024 r. wyniosła 308 mln zł, a wskaźnik pokrycia rezerwami aktywnego portfela frankowego wzrósł do 155,6 proc. na koniec minionego roku wobec 110,9 proc. na koniec 2023 r.