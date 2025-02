Rok normalności. Prognozy dla rynku hipotek na 2025 r.

Jeśli chodzi o ten rok prognozy są słodko-gorzkie. - Wszystko na to wskazuje, że w 2025 roku będziemy kontynuowali akcję kredytową na poziomie 190-200 tys. kredytów do końca roku – ocenił Jacek Furga. To wciąż dosyć wysoki poziom, ale z drugiej strony – mniej więcej taki sam jak w 2024 r.

- Rok 2025 będzie rokiem „normalności” na rynku mieszkaniowym i kredytowym – wyjaśniał Furga. Można spodziewać się rosnących wynagrodzeń oraz obniżek stóp procentowych NBP, więc Polaków powinno być stać na kolejne zakupy mieszkań. - Zarówno na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jak również przeznaczonych na wynajem. Potrzebujemy jednak bezpiecznego otoczenia prawnego i odrobiny zachęty oraz aprobaty dla takich działań – przekonywał Furga.

Jaki kredyt wybrać: ze stałym czy zmiennym oprocentowaniem

Z badań AMRON-SARFiN wynika również, że zdecydowana większość kredytów hipotecznych to kredyty złotowe (ponad 99 proc.) i – co ciekawe – z okresowo stałą stopą procentową. W samym IV kwartale takie kredyty stanowiły aż 88 proc. nowej sprzedaży.

Eksperci podkreślają też, że w IV kwartale 2024 roku banki kontynuowały trend stopniowego łagodzenia polityki kredytowej. Średnie oprocentowanie nowych hipotek spadło do 7,4 proc., wobec 7,8 proc. w III kwartale.

Z kolei średnie ceny transakcyjne w największych miastach Polski wzrosły w ujęciu kwartalnym o 1,67 proc. w Warszawie (do 14,8 tys. zł za mkw), o 1,73 proc. we Wrocławiu (do 12,1 tys. zł) oraz o 3,73 proc. w Gdańsku (do 11,8 tys. zł). W skali roku najwyższy wzrost cen zanotowano w Krakowie (19,46 proc.) oraz we Wrocławiu (14,92 proc.).