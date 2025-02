ZBP podał również, że na koniec grudnia w sądach toczyło się 14759 spraw dotyczących SKD. Jeśli chodzi o liczbę kredytów konsumenckich, to szacuje się, że jest ich ok. 18-19 milionów. Kancelarie prawne, specjalizujące się w takich sprawach, kuszą konsumentów potencjalnie wysokimi korzyściami (po ewentualnej wygranej w sądzie), liczonymi w dziesiątkach czy nawet setkach tysięcy złotych, powołując się na przykłady wysokokwotowych kredytów konsumenckich rzędu do 250 tys. zł. W praktyce takie kredyty są jednak bardzo rzadkie.