Pomoc przy spłacie rat kredytu mieszkaniowego. Nawet do 3 tys. zł miesięcznie

Pożyczka z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Kto może ją uzyskać?

Pożyczka na spłatę zadłużenia udzielana przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców skierowana jest do osób, które sprzedały zakupioną na kredyt nieruchomość, ale z uzyskanej kwoty nie są w stanie spłacić całości kredytu. Osoby te mogą złożyć wniosek o pożyczkę na spłatę zadłużenia, na kwotę nie wyższą niż 120 tys. zł. Przyznana suma jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu. Przed dokonaniem sprzedaży nieruchomości kredytobiorca może wystąpić do swojego banku o promesę, czyli przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia (wniosek o promesę składa się do banku, w którym jest zaciągnięty kredyt, ponieważ to również za pośrednictwem tego banku składa się potem wniosek o pożyczkę).

Czytaj więcej Podatki PIT 2024: jak rozliczyć sprzedaż mieszkania bądź domu? Sprzedaż mieszkania lub domu trzeba wykazać w zeznaniu PIT-39, trzeba też zapłacić podatek od dochodu. Chyba że mieliśmy nieruchomość dłużej niż pięć lat. Podatku można uniknąć także wtedy, gdy pieniądze ze sprzedaży wydamy na cele mieszkaniowe.

Jak otrzymać promesę na udzielenie pożyczki na spłatę zadłużenia?

Promesa jest udzielana przez kredytodawcę w przypadku, w którym kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup. Warunkiem ubiegania się o promesę jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Po uzyskaniu promesy kredytobiorca dostarcza kredytodawcy umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży. Na tej podstawie przyznawana jest pożyczka.

Zwrot wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata odbywa się w 200 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty 134 rat bez opóźnienia, pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki umarza się.

Kto może otrzymać wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

O wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą ubiegać się osoby spełniające jeden z trzech warunków: