Ostatnie zachodnie banki opuszczają Rosję. Nie chcą, ale muszą

Ferie zimowe to dla wielu z nas okazja do bliższych lub dalszych wyjazdów. Wczoraj na stoki narciarskie ruszyli mieszkańcy podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Zimowy odpoczynek czeka od 3 lutego turystów z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Klienci VeloBanku będący w podróży, docenią liczne udogodnienia dostępne w aplikacji mobilnej. Niezastąpiony w zagranicznych kurortach narciarskich może okazać się VeloKantor, dzięki któremu w aplikacji wymienimy złotówki na jedną z wielu popularnych walut. Do tego ubezpieczenie turystyczne czy możliwość zapłaty za przejazd autostradami. Na klientów czeka też program VeloKorzyści. Można zyskać rabaty do sklepów stacjonarnych i internetowych, a nawet zadbać o swoje zdrowie.