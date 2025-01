Dotychczas klienci banków złożyli kilkanaście tysięcy pozwów do sądu w tej kwestii, część z nich uzyskuje zabezpieczenie sądowe, by spłacać tylko kapitał. Z kolei do TSUE wpłynęło już 15 pytań prejudycjalnych w sprawie SKD, a pierwsze wyroki trybunału spodziewane są już w tym roku.

Z kolei problem nieautoryzowanych transakcji płatniczy dotyczy takich zachowań banków jak przedłużanie terminu czy odmowa zwrotu pieniędzy po zgłoszeniu przez klienta. Teoretycznie banki mają na to jeden dzień, a później mogą weryfikować zasadność takich zgłoszeń. W praktyce bywa różnie, zdarza się, że klienci muszą dochodzić swoich praw w sądzie. Punktem spornym okazuje się m.in. sama definicja nieautoryzowanej transakcji, czyli wykonanej wbrew wiedzy i woli właściciela rachunku. Tymczasem skala tego typu oszustw i wyłudzeń rośnie – w 2024 r. zgłoszono 330 tys. przypadków o wartości ok. 500 mln zł.

Co się udało osiągnąć frakowiczom

W podsumowaniu 10 lat walki z kredytami walutowymi, na konferencji podkreślano m.in. fakt, że obecnie ok. 98 proc. spraw w sądach kończy się wygraną frankowiczów. Liczba pozwów może sięgać obecnie ok. 200 tys., zaś na koniec 2023 r. było o ich 135 tys. o wartości ok. 58,6 mld zł.

- 200 tys. jest to liczba mała, ale w stosunku do liczby zawartych umów, ciągle to nie jest nawet połowa - zaznaczył Szcześniak. Wedle wyliczeń SBB w latach 2005-2011 zawarto ok. 604 tys. umów hipotecznych kredytów deniminowanych lub indeksowanych w CHF.