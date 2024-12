ARTYKUŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ BANK PEKAO S.A.

Bank Pekao S.A. – jedna z największych instytucji finansowych w Polsce z ponad 90-letnią historią – po raz kolejny potwierdził swoją pozycję lidera w obszarze jakości obsługi klientów biznesowych. W XVIII edycji prestiżowego programu Najwyższa Jakość Quality International Bank Pekao został uhonorowany Złotym Godłem Quality International 2024.

Program Najwyższa Jakość Quality International to największy w kraju projekt promujący innowacje i doskonałość w zarządzaniu procesami realizowany pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Katedry Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wyróżnienia przyznawane w ramach tego programu są wyrazem uznania dla firm, które realizują polityki jakościowe na najwyższym poziomie, wprowadzają nowoczesne rozwiązania oraz dostosowują swoje działania do zmieniających się wymagań rynku.

W tegorocznej edycji Bank Pekao S.A. otrzymał to wyróżnienie za wdrożenie istotnych zmian w dokumentacji i procedurach skierowanych do klientów firmowych, w tym przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (SME), firm średniej wielkości (MID) oraz dużych korporacji. Wprowadzone zmiany obejmowały zarówno uproszczenie i ujednolicenie dokumentacji, jak i skrócenie procesów obsługi klientów biznesowych, a to z kolei przyczyniło się do zwiększenia wygody i efektywności korzystania z usług bankowych.

Jednym z najważniejszych elementów wprowadzonych usprawnień była nowa umowa podstawowa, która jest fundamentem dla korzystania z pakietu produktów i usług firmowych. Jest to umowa, która pozwala klientom na szybkie i

intuicyjne rozpoczęcie współpracy z bankiem. Otwiera ona jednocześnie możliwość korzystania z szerokiego wachlarza dodatkowych produktów i usług, takich jak: karty płatnicze, usługi powiernicze, system zarządzania należnościami oraz nowoczesne produkty skarbowe. Wszystkie te usługi dostępne są za pośrednictwem systemu PekaoBiznes24. To nowoczesna platforma, która umożliwia klientom zarządzanie swoimi finansami w sposób zdalny i wygodny.

Tomasz Nowakowski, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej Banku Pekao S.A., podkreśla, że wprowadzone zmiany wynikają z potrzeby jeszcze lepszego dopasowania oferty banku do oczekiwań klientów: „Doświadczenie klienta w relacji z bankiem to dla nas bardzo ważny aspekt współpracy. Aby było ono pozytywne modyfikujemy produkty i zmieniamy nasze procesy i procedury. Zobowiązuje nas do tego pozycja lidera na rynku bankowości transakcyjnej, a przede wszystkim świadomość, że z naszych produktów i usług korzysta niemal co druga firma w kraju. Upraszczaniem, cyfryzacją, zdalnym dołączaniem kolejnych produktów i usług oszczędzamy naszym partnerom czas”.

Kapituła programu Najwyższa Jakość Quality International zwróciła uwagę na szeroki zakres zmian wdrożonych przez Bank Pekao S.A., które przyniosły korzyści zarówno klientom, jak i samej instytucji. Ujednolicenie dokumentacji, skrócenie procedur oraz cyfryzacja procesów pozwoliły również bankowi na zwiększenie efektywności operacyjnej, a przy tym podniesienie jakości obsługi i dostosowanie jej do rosnących oczekiwań klientów biznesowych. Wprowadzone rozwiązania wpisują się także w globalne trendy związane z cyfryzacją i zrównoważonym rozwojem, a w przypadku Banku Pekao S.A. przejawia się to między innymi w ograniczeniu zużycia papieru oraz promowaniu praktyk, które są bardziej ekologiczne.

Program Najwyższa Jakość Quality International wyróżnia się także tym, że łączy to, co praktyczne, z tym, co naukowe – a potwierdza to zaangażowanie Katedry Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. To partnerstwo nadaje nagrodom jeszcze większą wagę, ponieważ są one przyznawane na podstawie dogłębnej analizy zgłoszonych projektów oraz ich rzeczywistego wpływu na jakość świadczonych usług.

Otrzymane wyróżnienie to niewątpliwie duży prestiż, a także jest to wyraz uznania dla konsekwencji, z jaką Bank Pekao S.A. realizuje swoją strategię skoncentrowaną na klientach. Instytucja ta od lat udowadnia, że umiejętność słuchania potrzeb swoich klientów oraz gotowość do wdrażania nowoczesnych rozwiązań są najważniejszymi elementami sukcesu w konkurencyjnym środowisku finansowym.

Złote Godło Quality International 2024 to dla Banku Pekao S.A. także motywacja do dalszego doskonalenia i rozwijania swojej oferty; to również jasno określony kierunek: nadal umacniać swoją pozycję jednego z liderów polskiego rynku bankowego. Wdrożone zmiany wskazują, że Bank Pekao S.A. wyznacza nowe standardy jakości obsługi, które stają się przykładem dobrej praktyki i zachętą dla innych instytucji finansowych w kraju. Tym samym bank potwierdza swoją rolę ważnego dostawcy usług finansowych i innowacyjnego partnera, który wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym.

