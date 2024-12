Dziennik „The New York Post" podał, powołując się na swoich informatorów, że prezydent-elekt Donald Trump często dzwoni do Jamie Dimona, prezesa banku JPMorgan Chase, by zapytać go o opinię w sprawie swoich planów dotyczących polityki gospodarczej. - Oni rozmawiają ze sobą od miesięcy - twierdzi informator ze środowiska republikanów. Członkowie ekipy Trumpa również „szczerze" rozmawiają z Dimonem na tematy gospodarcze. Dyskusje te dotyczą m.in. cięć w administracji rządowej, podatków, polityki handlowej oraz regulacji bankowych.

Dimon jest jednym z najbardziej doświadczonych prezesów firm finansowych na Wall Street. Kieruje bankiem JPMorgan Chase od 2005 r. Przeprowadził go przez globalny kryzys finansowy i przyczynił się do tego, że za jego rządów akcje JPMorgan Chase zdrożały ponad czterokrotnie. Dimon był typowany na sekretarza skarbu w nowej administracji Trumpa, ale zadeklarował, że nie będzie chciał objąć tego stanowiska ze względu na swoje szerokie zobowiązania zawodowe. W czasie poprzedniej kadencji Trumpa uczestniczył on w pracach forum biznesowego działającego przy Białym Domu. Było to krytykowane przez część akcjonariuszy, którzy w 2017 r., na walnym zgromadzeniu JPMorgan Chase, wzywali Dimona do ustąpienia z tego ciała doradczego. Dimon odmówił i stwierdził, że może doradzać każdemu prezydentowi, bo „jest patriotą".

Jakie prognozy dla akcji amerykańskich mają analitycy JPMorgan Chase?

Analitycy JPMorgan Chase długo byli pesymistami w kwestii perspektyw amerykańskiego rynku akcji. Po tym, jak szefem zespołu ich strategów przestał być Marko Kolanovic, zaczęli patrzeć w przyszłość bardziej optymistycznie. Niedawno podwyższyli oni swoją prognozę dla indeksu S&P 500 na koniec przyszłego roku do poziomu 6500 pkt.