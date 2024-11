Zysk BNP Paribas powyżej oczekiwań

- W III kwartale podnieśliśmy poziom realizowanych przychodów, jednocześnie koncentrując nasze wysiłki na akwizycji i obsłudze klientów – zaznaczał Przemek Gdański, prezes BNP Paribas BP podczas piątkowej konferencji.

Pozwy i ugody frankowe w BNP Paribas

Mimo wzrostu kosztów pracowniczych, koszty działania ogółem spadły kwartał do kwartału o ok. 2 proc. do 787 mln zł. Mniejsze też były koszty ryzyka prawnego kredytów CHF. Rezerwy frankowe w samym III kwartale br. wyniosły 277 mln zł, a łącznie w okresie I-III kw. – 488 mln zł. Pokrycie rezerwami aktywnego portfela kredytów CHF wzrosło do 138 proc.

Bank podaje też, że w III kwartale otrzymał 634 nowe pozwy dotyczące kredytów CHF, podczas gdy w II kwartale pozwów takich było 712. Łącznie wobec banku toczy się 6 546 postępowań frankowych. Liczba zawartych indywidualnie ugód z kredytobiorcami na koniec III kwartału wynosiła 5120 wobec 4 594 na koniec II kwartału.

Jeśli chodzi o inne sprawy sporne z klientami, BNP informuje, że na koniec III kwartału 2024 roku bank otrzymał 592 pozwy o łącznej wartości przedmiotu sporu wynoszącej 11,2 mln zł.

Bank otrzymał też łącznie 59 pozwów kwestionujących WIBOR.