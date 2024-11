Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) podpisały umowę umożliwiającą wprowadzenie do oferty BOŚ kredytu inwestycyjnego, objętego Zrównoważoną Gwarancją (Sustainability Guarantee) InvestEU – podał BOŚ we wtorkowym komunikacie.

Jak wzbogaci się oferta BOŚ dla małych i średnich firm

Zgodnie z podpisaną umową, EFI przyjmuje na siebie część ryzyka braku spłaty kredytu zaciągniętego przez klientów banku, co zapewni klientom (w tym przedsiębiorcom) łatwiejszy dostęp do finansowania projektów proekologicznych. Dzięki umowie z EFI już w pierwszym kwartale 2025 r. BOŚ będzie oferował kredyty inwestycyjne na „zielone’ projekty ze Zrównoważoną Gwarancją InvestEU. Jest to jedno z pierwszych porozumień zawartych bezpośrednio przez EFI z bankiem działającym na terenie Polski, które dotyczyć będzie programu InvestEU.

– BOŚ umożliwia swoim klientom skorzystanie z większości gwarancji oferowanych przez BGK, gwarancja InvestEU udzielana przez EFI uzupełni tę ofertę – zaznacza Bartosz Kublik, prezes zarządu BOŚ cytowany w komunikacie. - Ze względu na misję i strategię BOŚ szczególnie istotna jest dla nas możliwość zabezpieczania przez EFI kredytów na cele proekologiczne, w tym na zwiększenie produkcji energii z OZE, magazyny energii, czy inwestycje związane z przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dzięki gwarancji InvestEU będziemy mogli w większym zakresie finansować budowę farm fotowoltaicznych – gwarancje BGK nie zabezpieczają bowiem tego typu transakcji – wyjaśnia.

Jakie korzyści dla przedsiębiorców

– Z prawdziwym entuzjazmem rozpoczynamy współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska. Dzisiejsza umowa to kolejny krok w kierunku przeprowadzenia społeczeństw i gospodarek przez systemową zieloną transformację – komentuje Roger Havenith, zastępca dyrektora generalnego EFI. – Cieszymy się, że do EFI wpływają kolejne wnioski od banków, zainteresowanych Zrównoważoną Gwarancją, która umożliwia rozszerzenie oferty finansowania projektów proekologicznych, skierowanych szczególnie do MŚP. Podpisanie dzisiejszej umowy jest pierwszym z zaplanowanych na kolejne miesiące – dodał Roger Havenith.