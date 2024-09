Materiał powstał we współpracy z PEKAO SA

Dziś świadomych przedsiębiorców nie trzeba przekonywać, że prowadzenie firmy oznacza zarówno dbałość o produkty, jak i usługi oraz finanse. Trzeba śledzić rynek, przewidywać zmiany i możliwie najlepiej zabezpieczać się przed ryzykiem, na przykład kursowym. Naprzeciw tego rodzaju potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw wychodzi Bank Pekao SA, który uruchomił właśnie na swojej platformie online nową usługę – możliwość wnioskowania o limit przedrozliczeniowy.

Czym on jest dokładnie, kto może o niego wnioskować i jakie korzyści płyną z tego rozwiązania? Limit przedrozliczeniowy to narzędzie finansowe, które pozwala przedsiębiorcy szybko zawierać transakcje zabezpieczające przed ryzykiem wynikającym z wahań kursów walutowych z okresem do sześciu miesięcy bez konieczności blokady środków pieniężnych.

Ochrona środków własnych

Jak to działa? Przedsiębiorca, który prowadzi działalność handlową z zagranicą, na przykład importuje albo eksportuje towary do innych krajów, często realizuje transakcje w różnych walutach. Kursy walutowe mogą się zmieniać, a wahania mogą wpłynąć na wysokość zysków bądź strat przedsiębiorstwa. Z tego względu firmy często chcą zabezpieczyć swoje transakcje przed niekorzystnymi zmianami kursów.

Limit przedrozliczeniowy umożliwia zawarcie takiej transakcji zabezpieczającej kursy walutowe. Pozwala to firmie zminimalizować ryzyko straty wynikającej z nagłej zmiany wartości danej waluty. Taki limit przyznawany jest na określoną kwotę i na określony czas. Dodatkowo, przedsiębiorca, który uzyska limit przedrozliczeniowy, nie musi od razu angażować swoich środków pieniężnych. Dzięki temu może swobodnie operować swoimi finansami, mając jednocześnie zabezpieczone ryzyko walutowe. Cały proces odbywa się online.

Jak mówi Arkadiusz Drzał, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Pekao SA, limit daje możliwość szybkiego zawarcia transakcji zabezpieczających ryzyka walutowe bieżącej działalności gospodarczej firmy do sześciu miesięcy, a decyzje o przyznaniu limitu dla klientów spełniających kryteria procesu są podejmowane w ekspresowym czasie. Oznacza to, że przedsiębiorca, który spełnia określone warunki, może bardzo szybko uzyskać dostęp do tego rodzaju finansowania i natychmiast skorzystać z przyznanego limitu.

Warunki do wypełnienia

Bank Pekao postawił jednak kilka warunków, które muszą zostać spełnione przez firmę, aby mogła wnioskować o limit przedrozliczeniowy. Oferta skierowana jest do nowych i obecnych klientów banku, ale przedsiębiorstwo musi działać na rynku od co najmniej 24 miesięcy. A zatem o limit nie mogą się ubiegać nowo powstałe firmy – bank chce mieć pewność, że dana firma posiada pewną historię działalności gospodarczej. Po drugie, firma musi prowadzić pełną księgowość – to wymóg przy tego rodzaju usługach finansowych. Po trzecie, przedsiębiorstwo musi działać w formie spółki prawa handlowego. Jeśli firma spełnia te warunki i prowadzi działalność związaną z wymianą walutową, może złożyć wniosek o przyznanie limitu przedrozliczeniowego online.

Proces wnioskowania jest prosty,bardzo szybki i dostępny całą dobę. Przedsiębiorca loguje się do platformy Banku Pekao SA, wypełnia podstawowe informacje o firmie oraz dane finansowe, a następnie elektronicznie podpisuje wniosek. Już po kilku minutach otrzymuje wstępną symulację z maksymalną dostępną kwotą limitu. Następnie bank przeprowadza szybką weryfikację dodatkowych danych, po czym wydaje decyzję kredytową. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych bank jest w stanie bardzo szybko przetworzyć dane przedsiębiorcy i ocenić ryzyko. Cały proces trwa krótko, jest przejrzysty i bezpieczny. Pekao jest jedynym bankiem w Polsce, który umożliwia wnioskowanie o limit skarbowy online.

Szybka decyzja dzięki wnioskom online

– Udostępnienie klientom MŚP możliwości wnioskowania o limit przedrozliczeniowy online to kolejny krok w kierunku automatyzacji procesów kredytowych w Banku Pekao. Naszym celem jest zapewnienie klientom biznesowym jak największej wygody i szybkości obsługi, a cyfryzacja procesów kredytowych odgrywa w tym kluczową rolę. Dzięki tej innowacji przedsiębiorcy mogą sprawniej zarządzać swoimi potrzebami finansowymi, co wzmacnia naszą pozycję jako lidera rynku w obszarze nowoczesnych rozwiązań kredytowych – podkreśla Dominika Byrska, dyrektor Departamentu Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao SA.

Warto wspomnieć, że Bank Pekao SA jako pierwszy w Polsce udostępnił możliwość wnioskowania o limit skarbowy całkowicie online. Przedsiębiorca, który wnioskuje o limit przedrozliczeniowy, nie musi angażować swoich środków pieniężnych; daje mu to większą swobodę operacyjną. Limit przedrozliczeniowy przyznawany jest na rok, ale jest możliwość jego przedłużenia. Wówczas firma może korzystać z tego rozwiązania w dłuższym okresie.

– Rynek walutowy zmienia się dynamicznie, więc możliwość szybkiego podjęcia decyzji o zabezpieczeniu ryzyka walutowego może mieć realne przełożenie na wyniki finansowe firmy realizującej wymianę walutową – mówi dyrektor Arkadiusz Drzał. Wprowadzenie tego rozwiązania stawia Bank Pekao SA w roli lidera w dostarczaniu tego rodzaju nowoczesnych rozwiązań finansowych dla polskich przedsiębiorstw.

Materiał powstał we współpracy z PEKAO SA