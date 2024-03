NBP potwierdza: List Adama Glapińskiego do premiera został wysłany

"W odpowiedzi na korespondencję pragniemy poinformować, że list do premiera Donalda Tuska został wysłany" - poinformował Narodowy Bank Polski. KPRM potwierdził, że list dotarł.

Prezes banku centralnego Adam Glapiński chce zakończyć spór z rządem grożący mu potencjalną sprawą przed Trybunałem Stanu a co za tym idzie możliwym usunięciem ze stanowiska – napisał poniedziałkowy „Financial Times”. Prezes NBP udzielił dziennikowi wywiadu. "Wyślę list do pana Tuska, aby powiedzieć, że jest tak wiele nieporozumień i tak wiele złych słów, które padły z obu stron, że myślę, że nadszedł czas, aby się spotkać i porozmawiać" – powiedział Adam Glapiński.

Zarząd NBP: Adam Glapiński nie złamał prawa

We wtorek przedstawiciele zarządu NBP na konferencji prasowej mówili, że nie będą zdradzać treści listu do momentu, aż dotrze on do adresata.

Przedstawiciele zarządu NBP odpierali zarzuty z wniosku o postawienie Adama Glapińskiego, prezesa NBP, przed Trybunałem Stanu. Dowodzili legalności jego działań. – Stoimy wobec próby złamania niezależności NBP – mówił Paweł Szałamacha, członek zarządu NBP. Ta próba, to rozbijanie podstaw państwa polskiego i jego gospodarki – stwierdził Paweł Szałamacha.