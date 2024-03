Bardzo dobre wyniki operacyjne PKO BP

Wyniki PKO BP z podstawowej działalności były bardzo dobre. Wynik odsetkowy wyniósł 5 mld zł (nieco więcej od oczekiwań analityków) w IV kwartale (to o 24 proc. więcej niż rok wcześniej i 9 proc. więcej niż kwartał wcześniej). Marża odsetkowa wzrosła do 4,53 proc. z 4,35 proc. w III kwartale.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 1,2 mld zł i był zgodny z szacunkami rynku (wzrósł o 11 proc. rok do roku i 5 proc. kwartał do kwartału).

Koszty działania wyniosły 2,1 mld zł i okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych i wyższe niż w poprzednich okresach (o 22 proc. rok do roku i 18 proc. w ujęciu kwartalnym).

Przybywa pozwów, ale i ugód frankowych

Bank podaje również m.in., że w IV kw. nowa sprzedaż kredytów w segmencie detalicznym wyniosła 16,1 mld zł, co oznacza wzrost o 76 proc. rok do roku. Sprzedaż zaś kredytów mieszkaniowych wzrosła w tym okresie o 164 proc. do 11,5 mld zł. Do takiej dynamiki przyczynił się „bezpieczny kredyt 2 proc.”, którego sprzedaż stanowiła 77 proc. wszystkich wniosków o kredyt hipoteczny.