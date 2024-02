Zarząd banku zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości ok. 570 mln zł. Dokładna kwota rekomendowanej dywidendy za 2023 r. zostanie wskazana po uzyskaniu pozytywnej oceny rady nadzorczej dla wniosku zarządu banku o podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 – czytamy w komunikacie spółki.

Dobre wyniki operacyjne

W IV kwartale 2023 r. wyższy od oczekiwań okazał się także wynik odsetkowy – 1,29 mld zł, czyli o 13 proc. więcej niż rok wcześniej i 6 proc. więcej niż poprzednim kwartale. Bank podaje, że kwartalna poprawa tego wyniku wynikała głównie z wyższego o ok. 67 mln zł wyniku odsetkowego na instrumentach pochodnych (hedging). Ale wzrosła też marża odsetkowa netto — 6,22 proc. z 6,16 proc. w III kw.

Wynik z opłat i prowizji ostatnim kwartale 2023 roku wyniósł 240 mln zł i też był powyżej oczekiwań rynku. Wynik prowizyjny wzrósł 31 proc. w ujęciu rocznym i o 40 proc. w ujęciu kwartalnym. Na tle innych banków to bardzo duży wzrost, władze Aliora wyjaśniają, że to efekt specyficznego księgowania transakcji FX. Od 2024 roku wynik z transakcji wymiany walut będzie prezentowany już wyłącznie w wyniku prowizyjnym.

W ostatnim kwartale 2023 roku bank dodatkowo zawiązał 45,8 mln zł rezerw na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walutach obcych. Na koniec 2023 r. rezerwy pokrywają 80,3 proc. aktywnego portfela kredytów w CHF.

Koszty w IV kw. 2023 roku wyniosły 562 mln zł, czyli były wyższe od oczekiwań.

BK2 nakręcił sprzedaż hipotek

Na koniec 2023 r. wartość kredytów brutto wzrosła o 5 proc. do 65,1 mld zł, a w samy IV kw. sprzedaż kredytów hipotecznych to nieco ponad 2 mld zł, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż hipotek na takim poziomie też jest rekordowo wysoka, na co wpływ miał udział Aliora w programie „Bezpieczny kredyt 2 proc.”