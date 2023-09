Lagarde skonfiskowała telefony kolegów z EBC, aby zapobiec wyciekom informacji

Christine Lagarde naprawia Radę Prezesów EBC

Christine Lagarde odziedziczyła podzieloną Radę Prezesów po Mario Draghim, który swoją ultra łagodną polityką pieniężną i szorstkim stylem zarządzania zniechęcił tzw. jastrzębie z północy strefy euro. Nowa szefowa próbowała stworzyć bardziej harmonijną atmosferę i kilka źródeł agencji potwierdza, że w dużej mierze jej się to udało. Jak na ironię, jej wysiłkom pomogła boleśnie wysoka inflacja z ostatnich dwóch lat, która ograniczyła pole do sprzeciwu i skutecznie zmusiła EBC do rozpoczęcia serii podwyżek stóp procentowych.

Jednak, w miarę jak koszty finansowania zewnętrznego rosły, coraz więcej decydentów wyraziło zastrzeżenia co do dalszych podwyżek, podają źródła Reutera. Lagarde powiedziała w czwartek, że ostatnia podwyżka została poparta przez „zdecydowaną większość prezesów” w porównaniu do poprzedniej decyzji, kiedy to wszyscy opowiedzieli się za podwyżką w lipcu i „bardzo, bardzo szerokim konsensusem” miesiąc wcześniej.

Lagarde nie szczędziła wysiłków, próbując zabiegać o względy swoich kolegów. Kilka tygodni po rozpoczęciu jej kadencji w 2019 r. zebrali się w górach w niemieckim zamku, gdzie obiecała, że będzie spędzać więcej czasu na słuchaniu, a nie na podejmowaniu samodzielnych decyzji, o co często oskarżano Draghiego. W zamian poprosiła gubernatorów, aby zaprzestali niszczenia decyzji politycznych po ich podjęciu, nie ujawniali w mediach wewnętrznych sporów i odkładali telefony na czas wystąpień kolegów.

W zeszłym roku przedstawiła także nieformalne wytyczne, instruując kolegów, aby przedstawiali opinii publicznej stanowisko większości po decyzjach politycznych EBC, które są publikowane w czwartki, i aby wstrzymali się z „osobistymi” poglądami do następnego poniedziałku – pisze Reuters.