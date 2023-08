Pekao zaskoczył rynek wynikami. Dużo wniosków na kredyt 2%

Koszty w ryzach

Odpisy (bez rezerw na kredyty CHF) wyniosły w II kw. 224 mln zł i okazały się zbliżone do tych spodziewanych przez rynek. Standardowe koszty ryzyka w II kwartale 2023 wzrosły do 51 pb z 30 pb w I kwartale, na co duży wpływ miały odpisy dokonane na ekspozycje wobec jednej grupy kapitałowej reklasyfikowanej do NPL.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły w II kw. 1,2 mld zł, czyli zgodne z oczekiwaniami. Koszty spadły 25 proc. rdr i 10 proc. kdk.



Po czerwcowym, niekorzystnym dla sektora, wyroku TSUE sprawie kredytów frankowych, Pekao nie zawiązywał dodatkowych rezerw na ryzyko prawne hipotecznych kredytów walutowych. Ale już wcześniej były one relatywnie duże, na koniec czerwca 2023 roku poziom tych rezerw wynosił 2,29 mld zł, wobec 2,29 łącznej wartości bilansowej brutto kredytów w CHF.

Władze Pekao wskazują też na silnie odreagowanie w bankowości detalicznej. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych była w I kwartale prawie dwa razy wyższa niż w II kwartale wcześniej, sięgając 1,3 mld zł.

Bank podał też, że w lipcu wpłynęło aż 10 tys. wniosków na kwotę ponad 4 mld zł w ramach programu Pierwsze Mieszkanie, zaś liczba podpisanych już umów na „bezpieczny kredyt 2 proc.” sięgnęła 490.