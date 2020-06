RZECZoBIZNESIE: Krzysztof Urbaś: Kryzys do portów dociera powoli

Jeżeli nie dojdzie do drugiej fali wirusa na jesieni, to będzie widać powolne wracanie do ubiegłorocznej wielkości przeładunków - mówi Krzysztof Urbaś, prezes zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, gość programu Marcina Piaseckiego.

Porty i transport morski są ofiarą kryzysu?

Kryzys do portów powoli dociera. Nie jest to tąpnięcie, bo port nie jest zamrożony. Usługi są realizowane zgodnie z planem. Pierwszy kwartał zakończył się stabilnym spadkiem przeładunków o 6-7 proc. W maju zbliżamy się do -10 proc. Te wskaźniki pokazują pierwsze efekty kryzysu, ale one nie są równomierne. Są spółki zajmujące się np. przeładunkiem zboża, które zanotowały wzrosty o kilkaset procent. Kryzysu też nie ma terminalu przeładunku gazu. Jednak w niektórych spółkach przeładunki spadły do 50 proc. Głównie te, które przeładują ładunki masowe jak węgiel, koks czy rudę.

Skutki pandemii widać w przychodach, które relatywnie zmalały. Jednak nie w takim stopniu, żeby mówić, że jest głęboka recesja czy kryzys.

Firmy w cięższych czasach zaczynają oszczędzać, np. tnąc inwestycje. Wy również?

Wręcz przeciwnie. Wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z planem. Właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg z PGNiG na rozbudowę terminalu gazowego w Świnoujściu. My będziemy budować nowe nadbrzeże, które pozwoli przyjmować statki. Realizowana jest też przebudowa terminalu promowego, łącznie stanowisk 5 i 6. Powstanie stanowisko o długości 270 m, co pozwoli przyjmować największe promy. Swoją inwestycję realizuje też Urząd Morski, który pogłębia tor wodny o długości 67 km ze Świnoujścia do Szczecina. My przygotowujemy swoje inwestycje związane z Basenem Kaszubskim i Kanałem Dębickim. Przez PKP PLK realizowane są 2 inwestycje na terenie Świnoujścia i Szczecina. To usprawni nam pracę z transportem kolejowym. Wartość inwestycji to 1,5 mld zł.

Z mniejszych inwestycji to np. parking w Świnoujściu dla 300 samochodów ciężarowych oraz infrastruktura techniczna.

Jesteśmy też w trakcie przygotowywania sztandarowej inwestycji czyli głębokowodny terminal kontenerowy. Kończymy wybierać procedurę w ramach której wyłonimy potencjalnego partnera. Na razie jest 7 zainteresowanych podmiotów. Do końca roku chcemy podpisać umowę dzierżawy. Ta inwestycja zmieni wzorzec obsługi w portach.

Czy tak duże inwestycje mają sens w obliczu recesji gospodarczej?

Każda recesja, nawet największa, kiedyś się kończy. Każdy kryzys też kiedyś się kończy. Inwestycje portowe mają horyzont czasowy 30, 50, a nawet 100 lat. Port Gdynia zaczął być budowany 100 lat temu, a dzisiaj trzon portu wygląda tak samo. Inwestycje planuje się czasami nawet na setki lat. Tak planuje się rozwój wielkich portów w Europie i na świecie.

Ma to sens. Cały cykl inwestycyjny, od momentu rozpoczęcia poszukiwania partnerów, poprzez podpisanie umowy, wybór wykonawców po zakończenie, to okres 4-6 lat. Wspomniane inwestycje będą gotowe w latach 2023-25. Mamy na to zaplanowane środki. Oczywiście będziemy obserwować rynek, czy zdarzenia związane z pandemią będą miały trwałe odbicie w szlakach transportowych.

Co się będzie działo w portach w najbliższych miesiącach? Jest pan optymistą?

Jestem umiarkowanym optymistą, ale wszystko będzie wiadomo po II kwartale. Mamy codzienny monitoring, jak wygląda sytuacja w poszczególnych spółkach i operatorach, którzy są naszymi partnerami. Jako port jesteśmy odbiciem tego, co się dzieje w gospodarce polskiej i światowej. Część firm w Polsce musiała wstrzymać produkcję, bo ładunki nie są odbierane lub zamawiane. Cały handel detaliczny w całej Europie był zamknięty, więc np. produkcja mebli spadła o 80 proc.