Odkrycie korytarza może prowadzić do kolejnych odkryć - twierdzi strona egipska.



Reklama

Korytarz odkryto w ramach projektu w czasie którego wnętrze piramidy jest skanowane przy użyciu nieinwazyjnych technologii, w tym termografii w podczerwieni oraz symulacji 3D.



Wielka Piramida, jedyny z Siedmiu Cudów Świata, który przetrwał do naszych czasów, została wzniesiona w 2 560 r. p.n.e. jako grobowiec dla faraona Chufu, zwanego też Cheopsem. Piramida ma 146 metrów i była najwyższą konstrukcją wzniesioną przez człowieka do czasu wzniesienia Wieży Eiffela w 1889 roku.

Czytaj więcej Tendencje Egipt przywraca blask swoim skarbom Ministerstwo Starożytności Egiptu zamierza zrealizować w 2018 roku dziesięć dużych projektów odnowy zabytków

- Niedokończony korytarz został prawdopodobnie stworzony w celu innego rozłożenia ciężaru w piramidzie wokół głównego wejścia, oddalonego od korytarza o prawie siedem metrów, lub miał prowadzić do innej, jeszcze nieodkrytej komory lub pomieszczenia - ocenił Mustafa Waziri, szef Najwyższej Rady Starożytności.

Reklama

- Będziemy kontynuować skanowanie, tak aby zobaczyć do możemy zrobić, by ustalić co możemy znaleźć pod korytarzem lub u jego końca - dodał.



Waziri powiedział też, że pięć pomieszczeń na szczycie komory grobowej króla w innej części piramidy zostało zbudowanych prawdopodobnie w celu ponownego rozłożenia ciężaru masywnej konstrukcji. - Możliwe, że faraon miał więcej niż jedną komorę grobową - dodał Waziri.

W 2017 roku badacze ogłosili odkrycie pustej przestrzeni o długości co najmniej 30 metrów wewnątrz piramidy

Naukowcy potwierdzili istnienie korytarza, o którym dotychczas nie wiedziano, przy użyciu radaru i ultradźwięków, po czym zbadali korytarz wprowadzając 6-milimetrowy endoskop z Japonii przez złącze w kamieniach, z których zbudowano piramidę.



W 2017 roku badacze ogłosili odkrycie pustej przestrzeni o długości co najmniej 30 metrów wewnątrz piramidy. Było to pierwsze takie odkrycie od XIX wieku.