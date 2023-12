Macierewicz pod parasolem prezesa PiS

Jeżeli ktoś uważa, że winą za chaos wystarczy obarczyć tylko Macierewicza – myli się. To Jarosław Kaczyński na osiem lat rozłożył nad nim parasol ochronny i legitymizował jego działania. I teraz będzie go bronił. To oczywiste, gdyż podkomisja smoleńska realizowała zadania polityczne.

– Przyczyna zdarzenia to wynik aktu bezprawnej ingerencji – powiedział Antoni Macierewicz w poprzednim roku. Stwierdził, że jego zespół potwierdził „wybuch w lewym skrzydle na 100 metrów przed minięciem brzozy” oraz „eksplozję w centropłacie”. – Materiały dowodowe nie tylko zostały pozostawione przez rząd Donalda Tuska w dyspozycji Federacji Rosyjskiej, ale były także ukrywane, niszczone i fałszowane – mówił Macierewicz. Podkreślał, że strona rosyjska blokowała Polsce dostęp do „szeregu dokumentów w sprawie katastrofy”, ale też zapewnił, że jego podkomisja ustaliła stan faktyczny. Przekazał, że działania te „zostały poprzedzone dwoma operacjami dezinformacyjnymi, które wprowadziły chaos wśród rosyjskich kontrolerów lotów, i utrudniającymi polskiej załodze odejście na zapasowe lotnisko w Witebsku” – wywodził.

Macierewicz kwestionuje decyzję ministra obrony Kosiniaka-Kamysza

Macierewicz ma czas do końca dnia na rozliczenie się z dokumentacją i sprzętem rozwiązanej przez szefa MON podkomisji. Decyzją ministra obrony narodowej odwołani zostali też jego członkowie. Mimo tego Macierewicz nie uznaje tych argumentów i zwołał posiedzenie swojego zespołu. Jak powiedział Polsat News: — Pan minister nie ma uprawnienia, by zlikwidować podkomisję smoleńską. Będzie działać zgodnie z prawem do sierpnia 2024 r., a decyzje szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza są bezprawne.

Dodał, że podkomisja przekazała raport ze swoich prac do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chce podjęcia działań sądowych wobec Rosji „za zamordowanie pana prezydenta, za pierwszy atak rosyjski na państwo NATO”. - Atak, który rozpoczął agresję, z jaką dziś mamy do czynienia w Ukrainie – dodał. Jego zdaniem Donald Tusk przekazanie raportu do ETPCz „uważa za zagrożenie dla Władimira Putina” .

Wojsko, które zarządza obiektem przy Kolskiej przejmuje stopniowo sprzęt biurowy, który miała w dyspozycji Macierewicz. Odcięta została jego strona internetowa, nie można wejść na stronę z częściowym raportem podkomisji.