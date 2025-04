Nad Wisłą przybywa innowacji HR Tech

Do 10,5 miliarda dolarów wzrosła w ubiegłym roku łączna wartość transakcji fuzji i przejęć w sektorze HR tech na świecie – szacuje Drake Star, brytyjski bank inwestycyjny specjalizujący się w sektorze nowych technologii. Według jego danych globalny rynek HR Tech w 2024 r. był wart 44,2 mld dolarów, a do końca tej dekady ma rosnąć średnio o ponad 9 proc. rocznie, gdyż pracodawcy w coraz większym stopniu będą wykorzystywać technologie bazujące na AI w dopasowaniu kandydatów i w optymalizacji ofert pracy, a także w przygotowaniu strategii kadrowych.

Wśród głównych trendów HR Tech raport Drake Star wskazuje rozwój analityki HR opartej na rozwiązaniach sztucznej inteligencji oraz systemów asystenckich, w tym agentów AI, czyli aplikacji wykorzystujących duże modele językowe LLM jako „mózg” służący do podejmowania decyzji na bazie wewnętrznych danych firm.

We wzroście wartości usług HR Tech dużą rolę mają start-upy, które szukają innowacyjnych rozwiązań problemów związanych z rekrutacją, szkoleniem czy motywowaniem pracowników. Z danych Polskiego Forum HR wynika, że takich innowacji z roku na rok przybywa również w Polsce, gdzie – jak ocenia Przemysław Kadula, członek zarządu PFHR i dyrektor zarządzający platformy rekrutacyjnej Talent Place – działa już około 200–300 firm HR Tech. Część z nich wystartowała w ubiegłorocznej edycji HR Tech Changer 2024. Ten organizowany przez PFHR konkurs dla start-upów ma być platformą wymiany doświadczeń, rozwoju innowacji, a także inspiracji dla pracodawców.

– Zmiany na rynku pracy zarówno te związane z kryzysami gospodarczymi, jak i nowymi technologiami stanowią wyzwanie, ale i ogromną szansę dla start-upów i inwestorów w obszarze HR Tech – podkreśla Przemysław Kadula, przypominając, że w drugiej edycji HR Tech Changer zgłoszono już 91 pomysłów, o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. Co trzecie ze zgłoszeń dotyczyło innowacji w zarządzaniu HR, ale sporo pomysłów startowało też w kategorii automatyzacja HR czy innowacyjne narzędzia do rekrutacji. – W najbardziej popularnych kategoriach firmy dostarczają rozwiązania wspierające takie obszary jak: feedback i komunikację, onboarding, wellbeing pracowników, a także digitalizację dokumentów, zarządzanie czasem pracy oraz preselekcję i ocenę kompetencji kandydatów – wylicza Przemysław Kadula. Zaznacza, że ponad sześć na dziesięć firm startujących w konkursie wykorzystuje w swoich rozwiązaniach AI, a ponad jedna piąta zapowiada jej wdrożenie w najbliższej przyszłości.

Sztuczną inteligencję wykorzystuje firma Space to Grow (zdobywca tytułu Debiut Roku), która rozwija innowacyjną platformę oferującą spersonalizowane i bazujące na coachingu ścieżki rozwoju dla menedżerów. Rozwiązanie oparte na AI stosuje też platforma Heroify, zwycięzca w kategorii narzędzi do rekrutacji, która z pomocą AI pomaga ocenić dopasowanie kandydatów do stanowiska. W najbardziej obleganej kategorii zarządzania w HR wygrała platforma Worksmile, łącząca zarządzanie benefitami, komunikację wewnętrzną oraz procesy HR.