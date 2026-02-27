Rzeczpospolita
Dziennik Ustaw z 27 lutego 2026 r. (poz. 231-241)

27.02.2026

241 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów ekspozycji banków wyłączonych z limitów dużych ekspozycji 

240 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lutego 2026 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

239 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 lutego 2026 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

238 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

237 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego 

236 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

235 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi 

234 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 

233 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2026 r. w sprawie bezpośredniego wzajemnego doręczania odpisów pism procesowych z załącznikami pomiędzy adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi lub Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu cywilnym 

232 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali

231 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej

